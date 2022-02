I april i fjor lanserte Apple et nytt produkt kalt Airtag – kompakte brikker man fester til saker og ting man har en tendens til å miste, og som kan hjelpe deg med å spore dem opp igjen.

Produktet kom imidlertid med et knippe utfordringer, hvorav noen var personvernrelaterte. Brikkene kan nemlig brukes til å spore personer også, og dette akter Apple nå å ta tak i, som selskapet kunngjør i en pressemelding.

Tidligere varsling

Apple kommer med en ny oppdatering til Airtag som skal hjelpe til med å forhindre ufrivillig og uønsket sporing. Dette skal blant annet skje ved å varsle brukere som er på farten med en ukjent Airtag på et tidligere tidspunkt enn før.

Som det fremgår av Apples produktside for Airtag har brikkene allerede en innebygget sikkerhetsfunksjon som fungerer ved at brukeren gjøres oppmerksom på at en Airtag-brikke følger vedkommende via et iPhone-varsel, og dersom brukeren ikke finner brikken, vil den gi fra seg en lyd for å gjøre den lettere å finne.

Denne varslingen skal altså skje raskere med den nye oppdateringen. I tillegg kan Apple opplyse at de skal øke volumet på lydene som spilles av, som også skal gjøre det enklere å lokalisere ukjente brikker.

Utover dette planlegger Apple også å introdusere en ny funksjon som lar brukere spore opp ukjente Airtag-brikker med høy presisjon. Funksjonen gjør det mulig å se både avstanden og retningen på den ukjente brikken når den er innen rekkevidde, og den benytter seg av mobilens egen maskinvare til å guide brukeren ved hjelp av lyd, vibrasjoner og visuelle markører.

Denne presisjonssporingen blir vel å merke kun tilgjengelig for brukere av iPhone 11, 12 og 13.

Melding med påminnelse

Alle de ovennevnte oppdateringene skal komme senere i år, men Apple har ennå ikke kommet med et presist tidspunkt.

En endring Apple vil komme med i en nært forestående oppdatering, og som kanskje er av det litt mindre matnyttige slaget, er en ny personvernmelding som brukere vil se når de først tar Airtag-brikken sin i bruk. Denne vil minne brukeren om produktets intensjon og funksjonalitet og om at sporing uten samtykke er ulovlig de fleste steder.

Det var blant annet Washington Post som i fjor rapporterte om hvor enkelt det er å bruke Airtag-brikkenes til kriminell forfølgelse av personer og at tiltakene Apple hadde på plass den gangen ikke var tilstrekkelige.

Apple kom med en sikkerhetsoppdatering kort tid etter produktets lansering, den innebar å gjøre varslingen mer uberegnelig i de tilfellene hvor brikken potensielt brukes til å spore en annen person.

Som Digi.no rapporterte, tok det for øvrig heller ikke lang tid før noen klarte å hacke brikkene til å utføre andre handlinger enn det de er designet til å gjøre, for eksempel sende brukere til phishing-nettsider.