Abelia: Norge må satse mye mer på kunnskap og teknologi

I konkurranse med 25 andre land, kommer Norge dårligere ut enn i fjor i årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer, hvor det måles hvordan Norge gjør det i forhold til andre land på områder som er relevant for omstilling. Det opplyser Abelia i en pressemelding. Selve rapporten blir først utgitt den 11. august.

Abelia konkluderer med at den norske befolkning ikke lenger er best i verden på teknologi og digitalisering, at spisskompetansen innen teknologi og digitalisering er svekket, og at omfanget av teknologisektoren ikke har økt sammenliknet med andre land. Norge er fortsatt lite attraktivt for internasjonal kompetanse.

Derimot har Norge fremgang innen entreprenørskap og innovasjon, viser undersøkelsen som er gjort av NyAnalyse på oppdrag for Abelia. Årets utgave er den femte i rekken.

Skremmende, negativ utvikling

– Det er synd at den norske befolkningen ikke lenger er nummer en på teknologi og digitalisering, men vi har fortsatt gode ferdigheter. Derfor er det mer skremmende at vi fortsetter en årelang negativ utvikling, og faller ytterligere på teknologisk spisskompetanse. Nå er vi nede på 13. plass av 26 land, og dette rammer norsk omstillingsevne, sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia, i pressemeldingen.

– Høy kompetanse, ikke minst innen teknologi, er en forutsetning for å utvikle nye arbeidsplasser, nye næringer og et bærekraftig velferdssamfunn. Årets rapport viser at Norge må satse mye mer på kunnskap og teknologi om vi skal lykkes med å bygge en kunnskapsintensiv og konkurransedyktig økonomi, sier Thorvik Brun.

Abelia poengterer at selv om Norge har kommet langt på mange digitaliseringsområder, rangerer vi fortsatt svært lavt på omfanget av IKT-sektoren. Vi synes å være gode til å bruke teknologi, men for dårlige til å utvikle, kommersialisere og eksportere produkter og tjenester på dette området, heter det i pressemeldingen.