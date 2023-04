Administrasjonssiden for Microsoft 365 er nede

Administrasjonssiden for Microsoft 365 ser ut til å være nede, og har ifølge en av våre lesere vært nede siden fredag 31. mars. At den for øyeblikket er utilgjengelig bekreftes av våre egne forsøk på å nå siden.

Også Downdetector melder om at tjenesten har problemer, og skriver at det har vært en kraftig økning i innmeldte feilrapporter siden i natt norsk tid.

Forsøk på å nå siden resulterer i en hvit side, uten noe informasjon.

Kunder skal ikke har fått informasjon om nedetiden eller eventuelle problemer, og heller ikke den offisielle Twitter-profilen for status på Microsoft 365 har meldt om noe siden onsdag 29. mars.

Downdetector viser kraftig økning i meldte problemer. Foto: Downdetector

Heller ikke Microsofts statusside melder om problemer.

Da Digi tok kontakt med Microsoft Norge kjente deres kontaktperson ikke til noen problemer, men skulle undersøke saken.

Vi oppdaterer artikkelen når vi får mer informasjon fra Microsoft.