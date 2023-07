Rapport: Microsoft vil gjøre Windows til en ren skytjeneste

Microsoft har allerede tatt noen skritt mot å gjøre Windows til en skybasert tjeneste med lanseringen av Windows 365 i 2021. Nå kan det imidlertid se ut til at selskapet har planer om å gjøre Windows utelukkende til en nettskytjeneste.

Nettstedet The Verge har fått tilgang til en intern Microsoft-presentasjon hvor det indikeres at selskapet vil bygge videre på Windows 365-konseptet for å gjøre Windows til et operativsystem som helt og holdent strømmes til enheter fra nettskyen.

Vil gradvis flytte Windows 11 til skyen

De aktuelle dokumentene ble frigitt i forbindelse med den pågående rettsaken mellom byrået Federal Trade Commission (FTC) og Microsoft i forbindelse med det store oppkjøpet av dataspillselskapet Activision Blizzard.

I presentasjonen antydes det at Windows 11 i økende grad skal flyttes til skyen, blant annet for å legge til rette for bedre tjenester som baserer seg på kunstig intelligens. Som kjent satser Microsoft allerede tungt på kunstig intelligens, blant anent gjennom massive investeringer i OpenAI-teknologien.

Microsoft har allerede begynt å bygge teknologien inn i Windows, blant annet gjennom det nye Windows Copilot-initiativet, og selskapet ser tilsynelatende for seg at denne utviklingen vil kunne akselereres ved å gradvis overføre Windows 11 til skyen.

Stor Windows 365-popularitet

En nettskybasert Windows-opplevelse tilbys allerede gjennom Windows 365, men denne er primært bedriftsorientert.

Som Digi.no rapporterte i 2021 ble Windows 365 raskt meget populær etter lanseringen, i en slik grad at Microsoft så seg nødt til å innføre midlertidig stans av den gratis prøveversjonen av tjenesten på grunn av særdeles stor etterspørsel.

Ifølge The Verge nevner presentasjonen også viktigheten av å styrke Windows' kommersielle verdi, og å demme opp for trusselen fra Chromebook-maskinene, som primært er designet for å fungere med nettskybaserte tjenester og applikasjoner. Et annet ledd i skysatsingen er å øke utbredelsen til Windows 365.

Enn så lenge har vi ingen offisielle uttalelser fra Microsoft om saken, så det er uvisst hva slags tidshorisonter vi snakker om.