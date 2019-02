Adobe avliver multimediespiller med 34-årig historie

Adobe bestemte denne uken at selskapet ikke lenger skal tilby selskapets Shockwave Player for Windows. Dette vil gjelde fra den 9. april i år. Allerede i 2017 ble en tilsvarende spiller for Mac lagt ned. Det samme gjaldt Adobe Director, en verktøy for å lage Shockwave-innhold.

Basert på 34 år gammel teknologi

Historien til Shockwave og Director startet allerede i 1985, med MacroMinds utgivelse av Mac-applikasjonen VideoWorks, som kunne brukes til å lage animasjoner som var integrert i separate, kjørbare programmer, blant annet spill og introer på CD-ROM. VideoWorks ble døpt om til Director 1.0 i 1987.

I 1993 ble MicroMind kjøpt av Macromedia. På denne tiden begynte weben så smått å bli populær. For å gjøre innholdet fra Director tilgjengelig på websider, lagde selskapet i 1995 Shockwave Player som plugin til Netscape Navigator. Også på weben ble Shockwave i stor grad brukt til spill, noe som gjorde at mange installerte pluginen.

Skjøvet ut av Flash

Shockwave har mye overlappende funksjonalitet med Flash, som Macromedia kom med i 1996. Flash ble dog lagd spesifikt for web fra starten av. Teknologien ble basert på SmartSketch-teknologien til FutureWave, som Macromedia nylig hadde kjøpt.

I 2005 ble Macromedia kjøpt av Adobe.

Videreutvikling av Flash, og lange perioder uten videreutvikling av Shockwave, bidro til at Flash etter hvert ble mye mer brukt enn Shockwave.

HTML5-revolusjonen

Mye av teknologien som ofte omtales under sekkebetegnelsen HTML5, har bidratt til at behovet for nettleserplugins for vektorgrafikk og multimedia er så godt som borte. Det er bare Firefox og Internet Explorer som fortsatt kan bruke Shockwave Player.

Det er forbrukerversjonen av Shockwave Player som nå forsvinner. Adobe tilbyr støtte til bedrifter som har egne lisensavtaler inntil disse utløper, senest i 2022.

Også Adobe Flash har fått dødsdommen, selv om den ennå ikke er fullbyrdet. Flere nettleserleverandører skal deaktivere støtten senere i år og fjerne den helt i 2020. Adobe selv skal slutte å tilby Flash Player ved utgangen av neste år.

Les mer her: Flash har fått dødsdommen