Flash har fått dødsdommen

Det har ligget i kortene lenge, men først i går var tiden kommet for Adobe til å kunngjøre at selskapet Flash-teknologi virkelig synger på det siste verset. Svært mye av den funksjonaliteten Flash-teknologien har muliggjort på websider, har også blitt tilgjengelig gjennom åpne webstandarder som HTML5, WebGL og WebAssembly.

Fra og med utgangen av 2020 vil Adobe derfor ikke lenger utgi og distribuere oppdateringer til selskapets Flash Player.

Fortsatt mye innhold

Årsaken til at støtten ikke kuttes umiddelbart, er at det fortsatt finnes mye Flash-basert innhold på weben. Eierne av dette innholdet gis derfor mer enn to år til å konvertere innholdet til åpne formater.

Beslutningen skal være tatt i samarbeid med flere av de store nettleserleverandørene, som har kunngjort sine egne tidsplaner for utfasingen av Flash. Flere av leverandørene planlegger at brukerne i stadig økende grad vil måtte tillate kjøring av Flash-innhold i hvert enkelt tilfelle.

Allerede i 2019

For eksempel vil Microsoft deaktivere Flash-støtten i både Edge og Internet Explorer i andre halvdel av 2019, men brukerne vil kunne aktivere den igjen ved behov. Innen utgangen av 2020 vil muligheten for å kjøre Adobe Flash i de to nettleserne fjernes helt i Windows-versjonene som fortsatt støttes.

Google har tilsvarende planer for Chrome. Flash-støtten skal deaktiveres som standard i Chrome 76, som planlegges i juli 2019. Innen slutten av 2020 vil teknologien bli fjernet fra nettleseren.

Mozilla Firefox har ikke Flash Player innebygd, men har et lignende veikart for pluginstøtten. Apples WebKit-team har ikke kommet med detaljer om de framtidige planene, men skriver at selskapets overgang vekk fra Flash startet allerede i 2010 da Flash ikke lenger var forhåndsinstallert i OS X. Selskapets iOS-enheter har aldri hatt støtte for Flash.

Facebook-spill

Også Facebook har kommet med en kunngjøring i forbindelse med Adobes beslutning. Den er primært rettet til utviklere av spill som distribueres gjennom Facebook. Mange av disse er Flash-baserte, og de vil ikke lenger kunne brukes når Flash legges ned. Spillene må derfor bygges om dersom de fortsatt skal fungere.

Ifølge selskapet finnes det omtrent 200 HTML5-baserte spill i Facebook. De fleste av disse har blitt lasert det siste året.

Nå er det slik at veldig mange nettsteder har gått bort fra å bruke Flash-basert innhold allerede. Ifølge tall fra Google har var det slik at 80 prosent av Chrome-brukerne daglig besøkte nettsteder med Flash-basert innhold i juli 2014. Denne andelen har blitt redusert til 17 prosent i juli i år.

Årsakene

Adobes Flash-teknologi møtte for første gang virkelig motstand da Apple lanserte iOS uten Flash-støtte. Selv om Android en periode hadde støtte for teknologien, fikk teknologien aldri noen posisjon innen mobilt webinnhold, og det er nok hovedårsaken til Flash om drøyt to år skal få nådestøtet.

Apple begrunnet i sin tid valget om ikke å støtte Flash med at hevde at teknologien er altfor ressurskrevende, noe som går ut over batteritiden. I 2010 skal Steve Jobs ha sagt at Flash er like utdatert som diskettstasjonen.

Mye av funksjonaliteten som Flash tilbyr kan i dag tilbys mer effektivt direkte i nettleseren ved hjelp av teknologier basert på åpne webstandarder.

Sikkerhet

Men den kanskje viktigste årsaken til at mange vil puste lettet ut når Flash har blitt historie, er alle sikkerhetsproblemene.

Bare i år skal Adobe ha fjernet mer enn 50 mer eller mindre alvorlige sårbarheter i Flash Player. Sammen med Java-pluginen har Flash Player vært populære angrepsmål for kyberkriminelle. Begge teknologier har vært installert på et flertall av verdens pc-er. Dette, kombinert med store mengder svært alvorlige sårbarheter og at brukerne ofte har vært trege med å installere sikkerhetsoppdateringene, har gjort plugin-teknologiene attraktive for angripere.

Det er liten tvil om at sikkerheten til mange pc-brukere vil bli betydelig bedre når også Flash Player har blitt begravd for godt.

Air

Nyheten om nedleggelsen av Flash Player skal ikke ha noen direkte betydning for framtiden til Air-teknologien til Adobe, som blant annet en del kryssplattform-applikasjoner er basert på. Det går fram av dette innlegget.

