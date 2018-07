Adobe jobber med fullversjon av Photoshop og Illustrator til iPad

Adobe Systems la i 2012-2013 om til en ny forretningsmodell. Heretter skulle ikke kundene eie programvaren. Det ble slutt på lisenssalg.

Lanseringen av «Creative Cloud» eller skyvarianten av hovedproduktet varslet en ny tid. Heretter ble produkter som Photoshop, Illustrator, Acrobat, Premiere og Indesign solgt som tjenester. Et synkende lisenssalg ble raskt erstattet med abonnement.

Det gikk over all forventning. Siden er inntektene doblet, mens overskuddet er fem ganger høyere. Selskapets aksjekurs har i disse årene steget med over 700 prosent.

Avdukes i høst

I disse dager jobber Adobe med en fullversjon av Photoshop til Apple iPad.

Det er ledd i en ny strategi for å gjøre produktene tilgjengelig på flere enheter, og dermed styrke abonnementsalget ytterligere, skriver Bloomberg.

En tidlig versjon skal vises fram under Adobes årlige Max-konferanse i Los Angeles i midten av oktober. Endelig lansering av iPad-utgaven er planlagt til 2019, ifølge nyhetsbyråets kilder.

De hevder videre at planene også inkluderer en ny utgave av Adobe Illustrator, men at den vil komme på et senere tidspunkt.

– Så raskt som mulig

Adobes produktdirektør Scott Belsky vedgår at de jobber med nye kryssplattform-utgaver av både Photoshop og andre produkter, men han ønsker ikke å bekrefte når de er klare.

– Målet er lansere disse så raskt som mulig, men det er krevende å tilpasse noe så sofistikert og kraftig som Photoshop til moderne enheter som iPad, sier Belsky til Bloomberg.

Photoshop har vært en melkeku og seddelpresse siden første utgivelse i 1990. Adobe har allerede flere forenklede utgaver til mobil og nettbrett, men fullversjonen har til nå krevd installasjon på en desktop-maskin.