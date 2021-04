Adobes medgründer og Postscript-oppfinner Charles Geschke er død

Adobe deler nyheten om bortgangen til selskapets medgründer, Charles «Chuck» Geschke, som døde 81 år gammel i California på fredag, omgitt av familien.

I sitt virke som amerikansk forretningsmann, teknolog, oppfinner og ikke minst som en pioner innen desktop publishing, har han satt mange og synlig spor etter seg.

Geschke var med på å utvikle postscript, PDF (portable document format) og som leder var han også sentral i utviklingen av produkter som Acrobat, Photoshop og Illustrator.

På 1960-tallet oppdaget han programmering, mer eller mindre ved en tilfeldighet. Det ledet til en karriere som startet i 1972 ved salige Xerox Parc (Palo Alto Research Center) i hjertet av det som skulle bli kjent som Silicon Valley.

Parc er berømt for en rekke epokegjørende oppfinnelser, som blant annet laserskriveren, grafisk brukergrensesnitt og ethernet. Xerox Parc er nesten like velkjent for sin manglende evne til å kapitalisere på oppfinnelsene.

Her utviklet Geschke og forskningskollega John Warnock et sidebeskrivelsesspråk kalt Interpress, som kunne styre utskrifter på laserskrivere. Men de klarte ikke å overbevise ledelsen om å lansere produktet på markedet.

I stedet forlot de Xerox i 1982 for å prøve lykken på egen hånd. I garasjen til Warnock etablerte de selskapet Adobe, oppkalt etter bekken bak huset, Adobe Creek. Det første produktet var en forenklet utgave av Interpress kalt Postscript, som fortsatt er en industristandard i grafisk bransje.

Teknologien fikk et gjennombrudd i massemarkedet i 1985, da Apple bygde Postscript-tolkere inn i sine laserskrivere, ifølge Store norske leksikon. Resten er historie.

Hedret og kidnappet

Suksessen og velstanden førte også til uønsket oppmerksomhet. Chuck opplevde i mai 1992 å bli bortført av to bevæpnede menn fra Adobes parkeringsplass. Han ble holdt som gissel med krav om løsepenger, før han uskadd ble reddet i en FBI-aksjon fire dager senere. Gjerningspersonene ble idømt livsvarig fengsel.

Geschke var daglig leder i Adobe Systems fra 1986 til 1994 og administrerende direktør fra 1989 fram til pensjonsalder i april 2000. Han forble aktiv som styreleder sammen med Warnock fram til 2017, og siden styremedlem til april 2020, da han inntok en mer passiv rolle som styremedlem emeritus.

Han har mottatt en lang rekke priser og utmerkelser. En av dem som kanskje henger høyest er National Medal of Technology and Innovation, som Adobes to medgründere fikk tildelt av USAs president Barack Obama i 2009.

– Det er med dyp sorg jeg deler nyheten om at vår elskede medgründer, doktor Chuck Geschke har gått bort i en alder av 81 år. Han etterlater et uutslettelig preg både på vårt selskap og på verden, sier Adobes toppsjef Shantanu Narayen i en pressemelding.

Adobe er i dag et av verdens største programvareselskaper med over 22.000 ansatte og en årsomsetning på mer enn 11 milliarder dollar.