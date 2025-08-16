Afghanske kvinner koder seg til en bedre framtid

Taliban-styret har innført en rekke restriksjoner for kvinner: Forbud mot å besøke parker og treningssentre. Forbud mot å spise på restaurant. Med noen få unntak ble det også forbudt for kvinner å jobbe.

For farmasistudenten Sodaba var det verst med utdanningsforbudet ut over barneskolen. I ren nød søkte hun på nettet – og fant håp. Et gratis kurs i datakoding for kvinner i Afghanistan. Kurset ble holdt på hennes eget språk dari. Kursholderen var en ung afghansk flyktning som bor i Hellas.

– Man skal ikke bøye seg for omstendighetene, men vokse og nå sine drømmer på alle mulige måter, sier Sodaba til nyhetsbyrået AP.

Hun begynte å lære programmering og utvikling av nettsider. De nye ferdighetene ga henne tilbake selvtillit og retning.

– Jeg er så glad for å være en del av denne reisen, sier den 24 år gamle kvinnen, som bare oppgir fornavn av sikkerhetshensyn.

Båtflyktning startet kurs

Murtaza Jafari (25) opprettet selskapet Afghan Geeks, som arrangerer kursene. Han kom til Hellas som båtflyktning og havnet i et mottak i Aten.

Tenåringen snakket verken engelsk eller gresk. Han hadde aldri brukt en datamaskin før, men en lærer hjalp ham inn på et kurs i datakoding.

– Jeg visste ingenting om engelsk. Ingenting, null. Og jeg prøvde samtidig å lære gresk, lære engelsk og lære datamaskin. Det var supervanskelig, forteller han.

Men etter endt kurs åpnet datakoding en ny verden for Murtaza Jafari. For to år siden startet han Afghan Geeks. Siden desember i fjor har Jafari tilbudt nettkurs for kvinner i hjemlandet, som en takk for hjelpen han selv fikk som ung flyktning.

– Målet var å gi tilbake til samfunnet, særlig til afghanske kvinner, det jeg hadde fått gratis fra andre, sier han til AP.

Han har aldri sett ansiktene til studentene sine.

– Jeg har aldri bedt dem åpne kameraet. Jeg respekterer deres kultur og valg, sier han.

Hjelper med praksis og jobb

Kursene i datakoding har nå 28 kvinnelige elever på ulike nivå. I tillegg til undervisning i koding hjelper Murtaza kvinnene med å finne digitale praksisplasser og jobber. Nettet gir nå en sjanse for kvinner som er utestengt fra nesten alle yrker.

De best kvalifiserte får plass i Afghan Geeks-teamet, som blant annet tilbyr nettsideutvikling og chatbot-løsninger. Kundene kommer fra Afghanistan, USA, Storbritannia og Europa.

Murtaza er ikke alene om denne typen tilbud. Den unge afghanske kvinnen Zuhal fikk sine universitetsdrømmer knust. For halvannet år siden startet hun et nettakademi for kvinner sammen med en universitetsprofessor. Vision Online University har senere vokst til 150 lærere og administratorer og over 4000 studenter. Alt skjer frivillig, uten lønn eller støtte.

Akademiet tilbyr kurs i alt fra psykologi og fremmedspråk til koranstudier, sykepleie og talekunst.

– Målet er å gi gratis utdanning til jenter og styrke forskningen i Afghanistan, sier 20-åringen, som bruker kallenavn av sikkerhetshensyn etter trusler.

Arrestordre fra straffedomstolen

FN, menneskerettighetsgrupper og flere regjeringer har fordømt Talibans politikk mot kvinner og jenter som «kjønnsapartheid». EU og USA har svart med sanksjoner, reiserestriksjoner og frys av midler.

I august 2023 ba FNs spesialutsending for global utdanning, Gordon Brown, Den internasjonale straffedomstolen om å straffeforfølge Taliban-ledere for forbrytelser mot menneskeheten.

Den tidligere britiske statsministeren mente utdannings- og arbeidsforbudet for afghanske kvinner og jenter utgjorde grov kjønnsdiskriminering og burde rettes inn som et hovedankepunkt i Haag.

I januar 2025 fulgte ICCs aktor opp med å utstede arrestordre på Talibans øverste leder Haibatullah Akhundzada og høyesterettsjustitiarius Abdul Hakim Haqqani. De to er etterlyst internasjonalt for systematisk undertrykkelse av kvinner og jenter gjennom forbud mot utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnslivet.

Det er liten sjanse for at de faktisk blir stilt for retten. Men ifølge The Guardian blir vedtaket sett på som en tydelig markering av at Talibans politikk kan få rettslige konsekvenser.