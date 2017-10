Akkurat nå: Evry-problemer rammer millioner av kunder. Posten, bankene og Telenor sliter 

Skandiabanken, Sparebank 1-gruppen, Posten og Telenor sliter med driftssystemene som leveres av Evry i morgentimene fredag.

Driftsproblemene startet natt til fredag. Det er en sentral hardisk-komponent i en stormaskin som har forårsaket feilen, opplyser Evry til digi.no.

Til sammen skal rundt et par millioner kunder være rammet, skriver NRK.

Evry flyttet over på nye stormaskiner i sommer.

Millioner av kunder

Bankkunder får ikke tilgang til bankkontoene sine, ikke gjennomført kjøp på nett eller tatt ut penger i minibank.

Kortkjøp går igjennom på reserveløsning i butikk.

– Det er ein feil i banken sitt kjernesystem som påverkar all kommunikasjon mot det vi kallar frontløysingar, nettbank, mobilbank og betalingsløysingar på kort, seier IT-sjef Geir Grime i Sparbanken Vest til NRK.

Informasjon utilgjengelig

Ifølge NRK får heller ikke bankens ansatte tilgang til kundenes kontoopplysninger.

I Skandiabanken får kundene oversikt over egne lån. All annen kontoinformasjon er utilgjengelig.

– Det er alvorlig. All kontoinformasjon er utilgjengelig. Visakort fungerer i butikk, men ikke i minibank og på netthandel, sier kommunikasjonsansvarlig Ole B. Larsen i Skandiabanken til VG.

Posten og Telenor

Hos Posten skaper Evry-problemene forsinkelser i både utlevering og sending av pakker.

Telenor sliter med sine ordresystemer som følge av stormaskinproblemene. Det innebærer at det blir forsinkelser for å endre, opprette og avslutte abonnement.

Datapakkebestilling fra utlandet rammes også negativt.

Kommunikasjonssjef Geir Remman i Evry opplyser til digi.no at de har satt alle ressurser på stormaskin-problemene.

– Vi har satt alle nødvendige ressurser på å løse feilen, og har fullt fokus på det. Det er vanskelig å forutsi hvor lang tid det tar. Det er egentlig det jeg kan si, og vi må komme tilbake til detaljene senere, sier Remman til digi.no.

Måtte leie inn pensjonist for å flytte stormaskiner

I juni jobbet Evry på spreng med å bytte ut stormaskinene sine. 829 361 gigabyte med data ble sendt på dedikerte fiberlinjer fra det gamle datasenteret på Romsås.

Store kunder som Posten, Telenor, Storebrand DNB og Gjensidige ble da migrert.

Evry leide da inn en pensjonist for å sørge for at flyttingen gikk på skinner.

– I løpet av hele migrasjonsprosessen har vi ikke hatt noen avvik. DNBs flytt fikk en del medieoppmerksomhet, men også den flyttingen gikk etter planen. Selv om det ble mer enn en bom på tidsestimatene, har dette gått bra. Kundene er glade og fornøyde, og det er det viktigste, sa prosjektleder Thorolf Thorstensen (67) til digi.no da.

Evry har så langt ikke svart på digi.nos henvendelser.