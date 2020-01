Aksjeverdien til teknologigigantene føk i været i 2019

Alle som i på begynnelsen av fjoråret investerte i én eller flere av de amerikanske teknologigigantene, har tjent bra med penger på investeringen. Aksjekursene til en rekke av selskapene skjøt virkelig i været i 2019, skriver blant annet Techcrunch.

«Big Five»

Verdien på Apple-aksjen, for eksempel, steg 157,92 dollar den 2. januar til 293,65 dollar den 31. desember. Det er en vekst på nesten 86 prosent.

Microsoft-aksjen har ikke steget i verdi like rakst, men en vekst på nesten 56 prosent må sies å være bruktbart. Facebook-aksjen klatret med mer enn 51 prosent.

Tilsvarende tall for Alphabet og Amazon var på henholdsvis 27 og 20 prosent. Amazon-aksjen skilte seg litt ut blant «Big Five» ved å ende betydelig under det som var toppnivået i fjor.

Tosifret

Også blant de litt mindre teknologiselskapet var kursutviklingen positiv for mange. Salesforce-aksjen gikk opp med nesten 20 prosent, Apple-aksjen opp nesten 46 prosent, mens verdien på Intel-aksjen hadde 27 prosent høyere verdi da 2019 var over, til tross for store leveringsproblemer og turbulent kursutvikling gjennom året.

Også verdien på Oracle-aksjen svingte en del i fjor, men da børsen stengte på nyttårsaften var verdien omtrent 17 prosent høyere enn da børsen åpnet i januar i fjor.

Cisco-aksjen skulle en nok ha solgt i juli, da verdien var langt høyere da enn i slutten av desember. Men verdien steg med nesten 12 prosent i løpet av året sett under ett.

Netflix-aksjen steg med nesten 21 prosent i løpet av fjoråret og Paypal-aksjen med 26 prosent.

Maskinvare

Mer imponerende var kursveksten til Nvidia-aksjen, som endte opp med nesten 73 prosent høyere verdi. Qualcomm-aksjen ble nesten 54 prosent mer verdt.

Dette er likevel ingenting sammenlignet med AMD-aksjen, som økte i verdi med nesten 142 prosent i fjor. Intel-konkurrenten har fått opp dampen igjen og tjener selvfølgelig på at storebror sliter litt.

Til sammenlign steg den teknologitunge Nasdaq Composite-indeksen med i underkant av 35 prosent i fjor. Ifølge Wall Street Journal var 2019 (for abonnenter) det beste året for det globale aksjemarkedet siden 2013.