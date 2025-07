Aker og Open AI skal etablere KI-anlegg i Narvik

Aker og Nscale skal i samarbeid med OpenAI etablere et stort datasenter for kunstig intelligens i Narvik, går det fram av en børsmelding fra Aker torsdag.

Prosjektet heter «Stargate Norway». Open AI presenterte tidligere i år «Stargate-prosjektet», som skulle bygge 20 datasentre på kort tid, med en investering på 500 milliarder dollar.

Nscale og Aker har begge forpliktet seg til å stille med opptil 1 milliard amerikanske dollar til den første fasen av utbyggingen av «Stargate Norway». Nscale og Aker skal eie 50 prosent hver av anlegget.

– Stargate Norway er planlagt å levere en kapasitet på 230 MW, med ambisjoner om å utvide med ytterligere 290 MW, skriver Aker i børsmeldingen.

Bygges i Narvik

Anlegget, som blir det første for OpenAI i Europa, vil bli lagt til Kvandal utenfor Narvik. Der er det rikelig tilgang på rimelig vannkraft og lav lokal etterspørsel.

– Disse forholdene resulterer i strømpriser godt under det europeiske gjennomsnittet, supplert av et kjølig klima og etablert industriell infrastruktur, noe som gjør Narvik til et ideelt sted for storskala dataoperasjoner, skriver Aker i børsmeldingen.

DN melder at Aker-eier Kjell Inge Røkke og sjefen Øyvind Eriksen allerede for noen måneder siden snakket om å bygge et datasenter i Narvik.

– Vår tilnærming er først å avklare om det finnes en attraktiv kunde som vi kan inngå en langsiktig avtale med som basis for en investeringsbeslutning. Deretter vil vi trolig over tid invitere med medinvestorer i prosjektet og i datasenterselskapet, slik at virksomheten kan skalere på samme måte som vi har bygget andre selskaper i Aker, sa Eriksen til DN i mai.

Øyvind Eriksen sier i pressemeldingen at Norge har lenge jobbet med fornybar energi, blant annet med aluminium og gjødsel-industrier.

– I dag representerer kunstig intelligens og avanserte dataoperasjoner den neste bølgen av verdiskaping. Nord-Norge, med sitt overskudd av ren energi, tilgjengelig kapasitet og industrielle beredskap, er den ideelle startplattformen for denne transformasjonen, sier Eriksen i børsmeldingen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Skatteetaten går foran med IPv6