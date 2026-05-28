Aldersgrense i sosiale medier fikk EØS-kritikk – nå er mesteparten borte

Lovforslaget gikk ut på at selskaper som tilbyr sosiale medier, skulle kunne ilegges gebyr dersom de ikke etablerer en eller annen mekanisme for aldersverifisering av brukere med IP-adresse i Norge. Nå har dette fordampet til en anbefaling helt uten norske sanksjonsmuligheter, skriver Rett24.

– Aldersgrense for bruk av sosiale medier er en viktig del av Arbeiderpartiregjeringens arbeid med å trygge barns digitale hverdag. Lovforslaget sendes nå på EØS-høring, sa barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) i en pressemelding i begynnelsen av mai.

Fjorårets forslag ble bejublet av mange. Men blant andre professor i EØS-rett, Stian Øby Johansen, mente at forslaget burde kastes rett i bøtta fordi at et slikt forbud ville være både folkerettslig tvilsomt og klart EØS-stridig.

Nå skriver regjeringen dette til Esa, overvåkingsorganet som kontrollerer at blant annet Norge følger reglene i EØS-avtalen:

«I det opprinnelige norske forslaget var forpliktelsene i lovteksten rettet mot tjenesteleverandørene, og ikke mot barna og foreldrene. I departementenes videre vurderinger ble det konkludert med at det ikke ville være forenlig med EØS-retten å utpeke tjenesteleverandørene som pliktsubjekter. (…) Lovteksten er derfor blitt endret i tråd med dette.»

Departementet har dessuten lansert et forslag om at aldersgrensen ikke skal gjelde for sosiale medier generelt – kun for «skadelige» sosiale medier. Hva som er et «skadelig» sosialt medium, skal det være opp til tilsynsmyndigheten å avgjøre.