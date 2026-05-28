Abonner
Juss og samfunn

Aldersgrense i sosiale medier fikk EØS-kritikk – nå er mesteparten borte

Regjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge, men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget.

Det nye lovforslaget inneholder ikke noen sanksjonsmuligheter mot tech-selskapene.
Det nye lovforslaget inneholder ikke noen sanksjonsmuligheter mot tech-selskapene. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
NTB
28. mai 2026 - 10:12

Lovforslaget gikk ut på at selskaper som tilbyr sosiale medier, skulle kunne ilegges gebyr dersom de ikke etablerer en eller annen mekanisme for aldersverifisering av brukere med IP-adresse i Norge. Nå har dette fordampet til en anbefaling helt uten norske sanksjonsmuligheter, skriver Rett24.

– Aldersgrense for bruk av sosiale medier er en viktig del av Arbeiderpartiregjeringens arbeid med å trygge barns digitale hverdag. Lovforslaget sendes nå på EØS-høring, sa barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) i en pressemelding i begynnelsen av mai.

Fjorårets forslag ble bejublet av mange. Men blant andre professor i EØS-rett, Stian Øby Johansen, mente at forslaget burde kastes rett i bøtta fordi at et slikt forbud ville være både folkerettslig tvilsomt og klart EØS-stridig.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Software One
Slik får dere kontroll på hvordan sensitive data faktisk brukes

Nå skriver regjeringen dette til Esa, overvåkingsorganet som kontrollerer at blant annet Norge følger reglene i EØS-avtalen:

«I det opprinnelige norske forslaget var forpliktelsene i lovteksten rettet mot tjenesteleverandørene, og ikke mot barna og foreldrene. I departementenes videre vurderinger ble det konkludert med at det ikke ville være forenlig med EØS-retten å utpeke tjenesteleverandørene som pliktsubjekter. (…) Lovteksten er derfor blitt endret i tråd med dette.»

Departementet har dessuten lansert et forslag om at aldersgrensen ikke skal gjelde for sosiale medier generelt – kun for «skadelige» sosiale medier. Hva som er et «skadelig» sosialt medium, skal det være opp til tilsynsmyndigheten å avgjøre.

Ifølge Telenor ser de en kraftig økning i spredning av skadevare. Skadevare spres i stor skala gjennom annonser, både gjennom useriøse annonsenettverk og sosiale medier.
Les også:

Telenor: Blokkerte 666 millioner nettsider og forsøk på kriminalitet

ForbrukerteknologiJuss og samfunn
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.