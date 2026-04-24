Trolig stortingsflertall for aldersgrense på sosiale medier – Frp kraftig imot

– Fremskrittspartiet er svært skeptisk til dette forslaget. Det å fjerne barn fra sosiale medier fram til de fyller 16 år, er et angrep på ytringsfriheten, sier Velle til NRK.

Fredag ble det kjent at regjeringen vil legge fram et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier fra det året man fyller 16 år. Det blir tek-selskapene som får ansvaret for å kontrollere at barna er gamle nok.

– Det overrasker meg ikke i det hele tatt at Arbeiderpartiet er forbudskåte og vil gjennomføre flere innskrenkninger i folks hverdag. Det vil Fremskrittspartiet alltid være mot, sier Velle.

Han mener det er en bjørnetjeneste å slippe ungdom inn i sosiale medier først når de fyller 16 år.

– Det gjør dem håpløst uforberedt til å møte en digital hverdag, sier Velle.

Mot flertall

Et forslag fra regjeringen kan likevel ligge an til å få flertall. I tillegg til Arbeiderpartiet har SV, Rødt, KrF og Høyre varslet støtte. Da kan det gå mot et bredt flertall for en grense, selv om detaljene ikke er avklart og forslaget ikke ennå lagt fram formelt.

Familiepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre sier at partiet ønsker en aldersgrense for å beskytte barn og unge.

– Nå forventer vi at regjeringen raskt kommer til Stortinget med et konkret lovforslag i en så viktig sak. Høringsfristen gikk ut for et halvt år siden. De er på etterskudd, sier hun.

– Må følges opp

SV støtter regjeringens forslag.

– I altfor mange år har teknologigigantene fått styre barnas oppvekst. Det er bra at regjeringen endelig legger fram forslag for å beskytte barn og unge i møte med teknologiselskapene og gi foreldre mer støtte, sier familiepolitisk talsperson Mirell Høyer-Berntsen.

Hun mener at ansvaret for den digitale sikkerheten ikke bare kan ligge hos selskapene.

– Det må også følges opp med streng regulering av plattformenes makt, datainnsamling og profittjag. Blant annet må det innføres et generelt forbud mot overvåkingsbasert markedsføring, sier Høyer-Berntsen.

Konsekvenser

Rødt mener det er på høy tid med en aldersgrense for bruk av sosiale medier.

– Denne loven kan ikke komme en dag for tidlig. Barn utsettes hver dag for skadelig og ekstremt innhold, og det er det offentliges ansvar å skjerme dem og ikke noe foreldrene kan løse individuelt. En fungerende lov kan bidra til å fjerne et digitalt klasseskille hos barna, sier familiepolitisk talsperson Remi Sølvberg.

Han mener det er på sin plass at tek-selskapene ansvarliggjøres.

– Jeg forventer at loven ivaretar strenge personvernhensyn og sørger for at dersom selskapene ikke overholder regelverket, vil regjeringen sørge for at de straffes, og at det får reelle konsekvenser, sier Sølvberg.

