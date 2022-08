I sin kvartalspresentasjon kunne Applesjef Tim Cook presentere høyere omsetting enn forventet. Sjefen kunne også fortelle sine investorer at iPhone-salget går bra, skriver ZDNet:

– Vi har satt kvartalsrekord for juni for både inntekter og overganger til iPhone.

Ifølge selskapet vokser de mest i landene der Apple ikke har solgt mange iPhone-er tidligere. Økonomisjef i Apple Luca Maestri nevnte spesielt landene Indonesia, Vietnam og India som steder der de har vokst mye.

Hvor mange som byttet opplyste ikke Apple om. Salgstallene til selskapet viste en oppgang fra 39.570 millioner amerikanske dollar til 40.665 millioner dollar.

Nettbrett-nedgang

Overgang fra Android til iOS er ikke den eneste nedturen for Googles operativsystem. Tall fra Strategy Analytics viser at Android for første gang på ti år har under 50 prosent markedsandel. Android endte andre kvartal i 2022 med en markedsandel på 49 prosent, med apples iPad OS tett bak med 38 prosent av markedet. Microsofts Windows ligger på en tredjeplass med 11 prosent markedsandel.

Slik ser nettbrett-tallene Strategy Analytivs har satt sammen for andre kvartal i2022. Illustrasjon : Strategy Analytics

Eric Smith, i Strategy Analytics, sier i pressemeldingen fra selskapet at det er hovedsakelig to faktorer som spiller inn i Googles tap av markedsandeler. Rike kunder kjøper premium-enheter mens gjennomsnittskunden venter med å kjøpe, og man kjøper heller nettbrett med avtagbart tastatur, så man kan bruke datamaskinen til både jobb og underholdning.