Iphone-salg og tjenester ga Apple høyere omsetning enn ventet

Salget av smarttelefonen Iphone, som er Apples hovedprodukt, økte med 3 prosent til 40,7 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 400 milliarder kroner med dagens kurs. Analytikerne hadde ventet seg et Iphone-salg på 38,9 milliarder dollar, ifølge blant andre Bloomberg.

Nettooverskuddet gikk i tredje kvartal ned til 19,44 milliarder dollar, fra 21,74 milliarder.

I forbindelse med kunngjøringen av resultatet sier Apple-sjef Tim Cook at resultatene viser at selskapet styrer effektivt til tross for utfordrende omgivelser.

– Vi satte en omsetningsrekord i kvartalet som sluttet i juni og vår installerte base av aktive enheter nådde en «all time high» i alle geografiske segmenter og produktkategorier, sa Cook, som dessverre ikke har oppgitt antallet enheter i kvartalsrapporten.

Flere skifter til Apple-produkter

I en transkribert versjon av Apples pressekonferanse hos The Motley Fool, sier Cook at de ikke bare har en rekord i omsetningen av Iphone, men også i antallet som skifter til selskapets mobiler, samtidig som de feirer 15 år på markedet. Heller ikke her oppgir de noen tall.

Derimot forteller finansdirektør Luca Maestri at halvparten av både Mac og Ipad-kjøperne ikke hadde et slikt produkt fra før. For Apple Watch var to tredjedeler av kundene nye kjøpere.

Salget av Ipad gikk ned med to prosent til 7,22 milliarder dollar, men også det var mer enn analytikerne forventet.

Ti prosent ned for Mac

Klepå-teknologi som Apple Watch og Earpod gikk også ned, med åtte prosent til 8,08 milliarder dollar. Likevel mer enn forventet etter et vanskelig år.

Salget av Mac-datamaskiner viser også en nedgang, på ti prosent, til 7,38 milliarder dollar, rundt 72 milliarder kroner. Her trodde analytikerne at Apple ville nå 8,45 milliarder dollar.

Det samlede produktsalget landet på 63,4 milliarder dollar, som er en nedgang fra samme kvartal i fjor.

Salget av tjenester fra App Store, Itunes og Apple TV+, økte på sin side 12 prosent til 19,6 milliarder dollar, 190 milliarder kroner. Det var også nok til å øke den samlede omsetningen, som til slutt ble på 83 milliarder, litt bedre enn ventet.

Kursoppgang

Om vi titter på den geografiske salgsutviklingen, holdt Apple-konsernet god fart i Kina, hvor det til tross for lange koronanedstengninger bare ble en tilbakegang i inntektene fra 14,76 til 14,6 milliarder dollar i tredje kvartal, ifølge ITwatch.

I USA vokste salget med fem prosent til 37,47 milliarder dollar. I Europa økte omsetningen med fire prosent til 19,29 milliarder dollar, mens Apple opplevde en tilbakegang i Japan på 16 prosent til 5,45 milliarder dollar. I resten av Asia steg salget med 14 prosent til 6,15 milliarder dollar.

Markedet tok godt imot nyhetene fra Apple, og aksjekursen gikk opp 3,4 prosent i etterhandelen torsdag.

Apple oppsummerer at de etter kvartalet som sluttet i juni hadde 179 milliarder dollar i kontanter, tilsvarende rundt 1739 milliarder kroner. Gjelden er på 120 milliarder dollar, 1166 milliarder kroner. Altså er selskapet god for 60 milliarder dollar, 583 milliarder kroner, etter å ha betalt ut 272 milliarder kroner til aksjonærene i løpet av kvartalet.