Alle anklager mot Assange henlagt i Sverige

Ni år etter at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ble beskyldt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige, er begge saker henlagt.

Nyheten om at den siste saken er henlagt, ble sluppet på en pressekonferanse i Stockholm tirsdag. Aktor Eva-Marie Persson mener at bevisene er svekket og at de ikke er tilstrekkelige for å stille Assange for retten.

– Det var ikke en helt enkel beslutning, sier Persson.

Hun mener imidlertid at kvinnen som har anmeldt Assange for voldtekt, fortsatt er troverdig. I stedet er det mangel på muntlige støttebevis som gjør at saken nå henlegges.

– Det skyldes hovedsakelig at det har gått lang tid siden hendelsen. Minnene blekner av naturlige grunner, sier Persson.

Saker henlagt

Etterforskningen av Assange i Sverige har pågått til og fra siden 2010. Da ble Assange anklaget for voldtekt mot én kvinne og seksuelle overgrep mot en annen i forbindelse med et Sverige-besøk.

Den minst alvorlige saken ble henlagt i 2015 på grunn av foreldelsesfristen. Voldtektssaken ble henlagt i 2017, men da fordi Assange befant seg i Ecuadors ambassade i London, noe som gjorde etterforskningen praktisk vanskelig.

Da Assange ble hentet ut av ambassaden av britisk politi og fengslet i april i år, besluttet svensk påtalemyndighet å gjenoppta etterforskningen.

Voldtektssaken ville først vært foreldet neste år, men nå har svensk påtalemyndighet altså valgt å henlegge saken fordi den antar at bevisene ikke er sterke nok for en fellende dom.

Avviser anklagene

Assange har hele tiden avvist anklagene. Han har fryktet at saken i Sverige ville bli brukt som et påskudd til å utlevere ham til USA. Australieren sitter nå fengslet i Storbritannia i påvente av en avgjørelse om hvorvidt han skal utleveres til USA.

Amerikanske myndigheter anklager ham for blant annet for å ha hjulpet til med et datainnbrudd som førte til lekkasje av store mengder hemmeligstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak. Lekkasjene ble publisert av WikiLeaks og førte til nyhetsoppslag i en rekke medier verden over.

Assange tilbrakte sju år i Ecuadors ambassade i London for å slippe unna en utlevering til Sverige. Hans helsetilstand beskrives som svært alvorlig av både en FN-utsending og Assanges far.