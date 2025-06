Fant video: PST vil undersøke om Russland står bak damhacking

Da det i april ble meldt ifra om at hackere hadde tatt kontroll over et panel i fjernstyringssystemet til et damanlegg i Bremanger, ble det sagt at de «var blitt hacka frå Russland».

Nå viser etterforskningen at påstanden trolig stemmer, skriver NRK.

De mistenkte gjerningspersonene publiserte nemlig en video på meldingstjenesten Telegram samme dag som angrepet ble gjennomført, opplyser politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Kripos.

Publiserte video

Han forteller at man i den tre minutter lange videoen kan se et skjermbilde fra kontrollpanelet til damanlegget. Videoen har et vannmerke som tilhører en navngitt prorussisk cyberkriminell gruppe.

– Kripos er kjent med at denne grupperingen samler flere aktører som gjør seg skyldig i kriminalitet i cyberdomenet, og de kan knyttes til flere dataangrep mot virksomheter i vestlige land de siste årene, seier Nedrebø Michelsen til NRK.

Nå har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overtatt etterforskningen

– PST vil undersøke om hendelsen er utført på vegne av en fremmed stat som en del av en påvirkningsoperasjon, sier politiadvokat Niklas Hafsmoe i PST til NRK.

Les også: Mina (20) er blant landets beste hackere. Dette kan du gjøre for å bli like god

Hadde tilgang i fire timer

Det var en dam der Risevatnet i Bremanger renner ut i Riseelva som ble rammet av datainnbruddet, som ifølge dameieren selv, Breivika Eiendom, skyldes et dårlig passord.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Orange Business bygger norsk sky for samfunnskritiske tjenester

Dammen regulerer vannmengden inn i et settefiskanlegg ved oppdrettsanlegget Steinvik-gruppen har i Bremanger.

Men selv om ventilen ble skrudd helt opp, slik at vannmengden som strømmet ut i elva ble økt med 497 liter i sekundet, fra 377 til 874 liter, var det aldri fare for flom, og det er ikke meldt om skader som følge av damhackingen.

Hackerne hadde tilgang til systemet i nesten fire timer, men vaktmannskap var på plass ved dammen etter få minutter og kontrollerte vannføringen.

Saken ble i utgangspunktet meldt til Kripos, som ifølge det politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen sier til NRK, har etterforsket hendelsen som et datainnbrudd.

Nå er imidlertid etterforskningsansvaret overført til PST, som også har vært i kontakt med Kripos mens de har etterforsket saken.