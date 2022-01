Allerede før PCI Express 5.0-produktene kommer i butikken, er sekseren klar

De første produktene med støtte for det lynraske dataoverføringsgrensesnittet PCI Express 5.0 har nettopp begynt å komme på det åpne markedet. Dette inkluderer CPU-er, hovedkort og SSD-er.

Men allerede lenge før dette skjedde, hadde arbeidet med etterfølgeren startet (for abonnenter). Denne uken kunne PCI Special Interest Group (PCI-SIG) kunngjøre at den nye PCI Express 6.0-spesifikasjonen nå er klar.

Alt tyder på at arbeidet har gått noenlunde etter planen, som om spesifikasjonen ble ferdig ørlite på overtid sammenlignet med et som ble antydet i 2019.

Dobling hvert tredje år

Hovedmålet med den nye versjonen har vært å doble dataraten til 64 gigatransfers. Hva dette utgjør i gigabyte per sekund, avhenger av hvor mange baner sporet og kortet støtter. Et x16-spor, som da har 16 baner, har da en samlet (dupleks) overføringskapasitet på 256 gigabyte i sekundet. En teknisk gjennomgang finnes her.

For tiden går det omtrent tre år mellom hver nye PCI Express-versjon. Det har tatt nesten tre år siden PCIe 5.0-spesifikasjonen kom. Dermed er det nok en stund til det kommer produkter i butikken som støtter PCIe 6.0. På enkelte områder kan det nok skje betydelig raskere. Ifølge Anandtech regner PCI-SIG med at produkter for servere kan bli tilgjengelige innen 12 til 18 måneder.