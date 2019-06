Med PCI Express 6.0 kommer det enda en fartsdobling

Selv om blekket knapt er tørt i PCI Express 5.0-spesifikasjonen, samtidig som det knapt finnes utstyr på markedet som støtter PCI 4.0, er PCI-SIG i gang med neste generasjon av det sentrale dataoverføringsgrensesnittet for PC-er og servere.

256 GB/s

I går kunngjorde PCI-SIG at PCI Express 6.0 vil tilby enda en dobling av dataraten, til 64 gigatransfers. Med et PCI Express-sport med 16 baner (x16), betyr dette den samlet (dupleks) overføringskapasitet på 256 gigabyte i sekundet.

For å oppnå dette, tar PCI Express 6.0 i bruk flere nye teknikker, inkludert PAM-4-koding (Pulse Amplitude Modulation med fire nivåer) og Forward Error Correction (FEC), som sammen med andre mekanismer skal bidra til å forbedre båndbreddeeffektiviteten.

Nettstedet AnandTech kom i går med en artikkel som i større grad beskriver hva disse teknologiene (og andre) innebærer i PCI Express-sammenheng.

En kan godt mene at nye PCI Express-versjoner nå kommer for ofte. Men ifølge PCI-SIG er dette nødvendig for å holde tritt med det behovet i økt båndbredde innen krevende områder som nettverk, lagring, kunstig intelligens og tungregning.

Diagrammet viser ifølge PCI-SIG hvordan PCI Express ligger i forkant av økningen i det faktiske behovet for I/O-båndbredde. Illustrasjon: PCI-SIG

Det er ventet av PCIe 6.0-spesifikasjonen vil bli fullført i 2021.

Les også: Dobler båndbredden med PCI Express 5.0