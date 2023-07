Allerede på krigsstien: Twitter truer med å saksøke sin nye konkurrent Threads

For få dager siden lanserte Meta sin Twitter-utfordrer Threads, og dermed har Elon Musk fått enda en kilde til hodebry og bekymringer. Lanseringen har imidlertid ikke gått upåaktet hen hos Twitter, og nå kan rettslige skritt ligge i kortene.

Blant andre nyhetsbyrået Reuters rapporterer nemlig at Twitter nå har truet Meta med søksmål i forbindelse med lanseringen av Threads.

Sendte sint brev

Twitter-advokaten Alex Spiro skal ha sendt et brev direkte til Meta-sjefen Mark Zuckerberg hvor han anklager Meta for å ha ansatt tidligere Twitter-ansatte som fremdeles har tilgang til bedriftshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon.

Advokaten påstår at Meta bevisst har misbrukt den konfidensielle informasjonen til å utvikle den nye Threads-tjenesten, og at dette representerer et brudd på opphavsretten.

– Twitter akter å håndheve sin intellektuelle eiendomsrett strengt, og krever at Meta tar umiddelbare skritt for å stanse bruken av enhver bedriftshemmelighet eller annen høyst konfidensiell informasjon som tilhører Twitter, sa Spiro i brevet.

Elon Musk stiller seg tilsynelatende bak kritikken av Meta og Threads, selv om han i skrivende stund ikke har uttalt seg offisielt om saken.

– Konkurranse er bra, juksing er ikke, skrev Musk i et svar på en Twitter-melding som lenket til en sak om søksmål-trusselen.

Konkurrenter øker kraftig

Kanskje ikke overraskende har Meta allerede benektet beskyldningene. Andy Stone, kommunikasjonsdirektør hos Meta, hevder i et innlegg på den nye Threads-plattformen at ingen i ingeniørteamet til Threads har jobbet hos Twitter.

En tidligere ansatt hos Twitter med lang erfaring hos selskapet opplyste overfor Reuters at de ikke er kjent med noen tidligere Twitter-ansatte som har meldt overgang til Meta overhodet. Enn så lenge ser situasjonen med andre ord ut til å være preget av «ord mot ord», og det spørs om vi kommer til bunns i den faktiske sannheten med det første.

Threads har potensiale til å bli en reell rival til Twitter, som allerede har mistet mange brukere til konkurrerende tjenester som Mastodon og Bluesky. Som Business Insider rapporterte økte brukertallet til Mastodon fra 300.000 til hele 2,5 millioner mellom oktober og november, etter Musks overtakelse av Twitter.

Nyhetskanalen CNBC meldte på sin side at Bluesky opplevde rekordhøy trafikk etter at Elon Musk kunngjorde de nye begrensingene på Twitter. En Bluesky-representant opplyste overfor CNBC at 58.000 personer åpnet en konto hos tjenesten bare i løpet av sist helg. Til sammenligning hadde tjenesten 50.000 brukere totalt i slutten av april.