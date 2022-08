Altibox og TV 2 er i forhandlinger igjen

– Vi er blitt enige om å sette oss til forhandlingsbordet igjen. Det er et signal om at vi har et håp om å komme til en ny avtale. Det er vi glade for, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG.

Også TV 2 bekrefter at forhandlingene er tatt opp igjen.

– Av hensyn til seerne mener vi det er riktig å gi hverandre en siste sjanse og forhandle om en avtale om TV 2s innhold og tjenester på nytt, skriver TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør, Sarah C.J. Willand, i en SMS til avisen.

530.000 Altibox-kunder og over én million TV-seere har vært uten TV 2 helt siden 1. april etter at de ikke ble enige om en ny avtale i slutten av mars.