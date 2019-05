Altibox skal tilby Google Wifi

I løpet av sommeren får nye og eksisterende Altibox-kunder tilbud om det Altibox i en pressemelding lover er «markedets beste wifi-opplevelse for hjemmet».

– Vi er utrolig stolte av at vi nå skal jobbe sammen med Google om å tilby deres produkter, produkter som er blitt populære i hele verden på grunn av brukervennlighet. Dette setter en helt ny standard for Altibox-kundenes trådløsopplevelser, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox i pressemeldingen.

Det er aller første gang Google inngår denne typen avtale med en bredbåndstilbyder i Europa. Tilbudet om å kjøpe Google Wifi vil gå ut til kundene fra og med i sommer.

Tilbudet kommer i sommer

– Norge er et av verdens mest tilkoblede land, både norske bedrifter og privatpersoner forventer i dag gode digitale tjenester. Vi er glade for at vi nå skal samarbeide med Altibox, som i likhet med Google er opptatt av å levere en best mulig opplevelse til brukerne, sier Jan Grønbech, sjef for Google i Norge.

Hvorvidt den runde, hvite plastboksen fra Google er pen å se på, er det nok delte meninger om. Men hvis alternativet er en svart firkant med antenner stående ut og til værs, kan det jo være den foretrekkes. Foto: Altibox

– Vi er mer avhengige av våre trådløse nett enn noen gang. Hvis du ikke har god dekning i hjemmet ditt, får du heller ikke utnyttet bredbåndet ditt fullt ut. Da kan du oppleve redusert hastighet og enheter som kobler seg av nettverket. Google Wifi er skapt for å gi deg mest mulig ut av bredbåndet. Et sterkt trådløst signal i alle rom og til alle enheter, fortsetter Grønbech i pressemeldingen.

Altibox presiserer likevel at boligens størrelse fortsatt vil kunne virke inn på bredbåndsopplevelsen. Større hjem med tykkere vegger eller lange, smale planløsninger kan trenge ekstra wifi-punkter for full dekning.

Lovprises i tester

– Google Wifi er et system som kan plugges rett i Altibox-hjemmesentralen, og som skaper et trådløst nettverk som er både smart, sikkert og enkelt – og som gir dekning i hele hjemmet, heter det i pressemeldingen.

At Google wifi-løsningen er enkel i bruk, støttes fullt ut av forbrukerjournalister som har testet den.

Tek.no omtaler løsningen som en eksepsjonell måte å få bedre wifi hjemme på. Og Digi skriver at løsningen ser lovende ut på papiret, men er enda bedre i virkeligheten.

– Altibox har hatt Norges mest fornøyde bredbåndskunder ni år på rad. Da vi spurte hvordan vi kunne gjøre dem enda mer fornøyde, var svaret tydelig: En enda bedre trådløsopplevelse. Med Google Wifi mener vi kundene vil få den beste brukeropplevelsen på markedet, sier Skjelbred.

Altibox vil foreløpig ikke si hva produktet skal koste.

– Prisen kommer vi med når det nærmer seg salgsstart, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Rasdal i Altibox til Inside Telecom.