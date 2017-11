PRØVEKJØRT: Google Wifi

Google Wifi skal forbedre de trådløse signalene på en enkel og sømløs måte. Hvor er det ikke da bedre å teste denne påstanden enn i ett leilighetskompleks fra 1930-tallet – hvor alle vegger består av teglstegn og det finnes rundt 30 omliggende wifi-nett?

Undertegnende har slitt med det trådløse nettet hjemme siden vi tok over leiligheten i begynnelsen av september i fjor. Billige rekkeviddeforbedre har ikke hatt sjans, det har heller ikke standardutstyret vi har fått tilsendt av Get.

Ser lovende ut

På papiret ser Google Wifi lovende ut. Total overføringshastighet på 1200 megabit per sekund. Den lille hvite boksen med maskenetteknologi leverer både dual-band (2,4 og 5 GHz) og beamforming, og veier bare 340 gram.

Dermed er det en nett og liten sak vi har med å gjøre. Det gjør det lett å plassere enhetene i rommet uten at de blir for ruvende og krever for mye oppmerksomhet.

Det liker vår mindre teknologifrelste samboer som helst skulle sett at alle dingsene våre lå nedpakket i boden. Google Wifi fås kjøpt som én enkelt enhet, eller i trepakninger til henholdsvis 1390 og 3590 kroner.

Lett å plassere

Maskenettboksene er ikke bare enkle å plassere. De er også en drøm å sette opp. Her er det virkelig tut og kjør fra start. Plugg boksen i støpselet, smekk cat 5-kabelen i modem eller hjemmesentral, og vi er mer eller mindre i gang.

Dette bildet viser hvordan det var hjemme hos oss før vi koblet opp Googles Wifi. Selv om vi klarte å koble oss til ruteren i stua, var det ikke noe nett å spore. Enkelte steder er det helt dødt. Jo sterkere blåfarge, jo dårligere nett. Foto: Martin Braathen Røise Bilde: Martin Braathen Røise

For å sette opp systemet følger du en meget enkel prosess i Google Wifi-appen. Den er så enkel og intuitiv at stort sett hvem som helst klarer å komme i mål med oppsettet. Selv min teknologiidiot av en far ville fått til dette uten for mange fortvilte samtaler til undertegnede.

Etter å ha lastet ned og installert appen blir du bedt om å scanne inn en QR-kode for å få oppsettet skikkelig i gang. Det går fort, og neste punkt på agendaen er å velge navn og passord til hjemmenettverket.

Samtidig lastes siste versjon av systemet ned, slik at vi til kjører på nyeste og sikreste versjon.

Smart masketeknologi

Ønsker du å koble på enda en Google Wifi-enhet gjennomgår du samme prosedyre. Da får maskenetteknologien virkelig vist hva den er god for.

Selv om leiligheten ikke er større enn 65 kvadratmeter fordelt på stue, soverom, kjøkken og bad, har den vist seg å være en utfordring når det kommer til å ha full trådløsdekning over alt. Frem til nå har både kjøkken og bad vært døde soner.

Den store fordelen med maskenetteknologien er at den er såpass smart at den dytter de enhetene som er nærmest over på aksesspunktet som har best dekning. Det gjøres ved hjelp av roaming.

Befinner vi oss på kjøkkenet, dyttes maskinen som benyttes over på aksesspunktet som står i gangen – helt sømløst og effektivt.

Oppsettet er enkelt. Her kan du både teste forbindelse mellom nodene og hastighet ut på nett. Alt som skal til er en mobiltelefon med kamera som kan lese av QR-koden. Oppsettet tar maks fem minutter. Selv for de helt teknologihjernedøde. (Foto: Martin Braathen Røise) Bilde: Martin Braathen Røise

Dermed unngår vi at klienten henger fast på aksesspunktet som står i stuen.

Selv om det punktet fortsatt gir oss dekning på kjøkkenet, er båndbredden ut mot det store internett nærmere null enn én megabit per sekund.

Det er både nyttig og smart funksjonalitet som forhindrer en del frustrasjon. Spesielt når det lite teknologiinteresserte kvinnemennesket i huset vil bevege seg fra stue til kjøkken med konstant internettforbindelse. Dette er også selve kjernefunksjonaliteten i ett maskenettverk, og har vært brukt i bedriftsmarkedet i en årrekke.

Med bare ett Google Wifi-punkt har kvaliteten på nettet blitt merkbart bedre i gangen. Det er nå noe som kan minne om internett på kjøkkenet, men det kan ikke brukes til noe. Foto: Martin Braathen Røise

Flere aksesspunkter jobber sammen for å skape ett nett som dekker store områder. Enhetene hopper så mellom nodene med best dekning, avhengig av hvor i huset du befinner deg.

Du kan lese mer om hvordan maskenett fungerer i denne artikkelen »

Dekker 250 kvadratmeter

Ifølge det amerikanske teknologiselskapet skal en enkelt wifi-boks dekke en liten leilighet med optimale forhold på 85 kvadratmeter. Det stemte ikke hjemme hos oss, og det var heller ikke å forvente, all teglsteinen tatt i betrakting.

Google oppgir selv at tre bokser skal holde for en enebolig på rundt 250 kvadratmeter. Med taktisk plassering skal de små hvite boksene forbedre ytelsen over flere plan, uten at vi i digi.no går god for dette.

Ytelsesmessig imponerer også Googles Wifi undertegnede stort. Selv om jeg bare har erfaring med veldig billig forsterkerutstyr fra tidligere, har vi med to Google Wifi-knutepunkter gått fra rundt null megabit per sekund til rundt 80 megabit per sekund på kjøkkenet. I stua, på badet og soverommet utnytter vi alt leverandøren har å gi oss av krefter – rundt 250 megabit i sekundet.

Hverken kjøter eller kjæreste har oppdaget det lille og nette knutepunktet som er plassert i gangen. Det sørger for at vi får rundt 80 megabit per sekund på et kjøkken det tidligere har vært umulig å nå med billige repeaterløsninger. Foto: Martin Braathen Røise

Gjestenett og foreldrekontroll

Når det kommer til funksjonalitet har Google stappet inn det aller mest nødvendige. Det finnes både gjestenettfunksjonalitet og foreldrekontroll via sikkert søk.

Nå snakker vi. To Google Wifi-punkter sørger for at vi for første gang har trådløst internett i hele leiligheten. Foto: Martin Braathen Røise

De ulike enhetene i nettet ditt kan også organiseres i grupper som kan ha ett sett med gjeldene regler for hver gruppe. Der kan du for eksempel angi hvor lenge de forskjellige enhetene som er koblet til nettverket skal få lov til å benytte seg av internetts mange goder.

Du kan styre DNS, WAN, UpNP, IPv6 og videresending av trafikk på portnivå. Det er også mulig å bytte mellom ruter- og bromodus. Dermed kan du velge å bare bruke Google Wifi for å forbedre den trådløse dekningen, og la din mer avanserte ruter ta seg av de mest krevende oppgavene.

Få tilkoblingsmuligheter

Google Wifi - spesifikasjoner Nettverksstandarder: 1200 Mbit/s, 2x2 Wave 2, 802.11a/b/g/n/ac (2,4 og 5 GHz)

Teknologier: TX-beamforming, Bluetooth Smart Ready. To gigabit Ethernet-porter per wifi-punkt.

Sikkerhet: WPA2-PSK, automatisk sikkerhetsoppdatering

Maskinvare: 4-kjerners ARM-CPU, 512 MB RAM, 4 GB eMMC.

Størrelse: 104 x 68 mm

Vekt: 340 gram

Pris: 1390 kroner (3590 kroner for 3-pakke)

Hver av boksene har mulighet for å koble på en ekstra kablet ethernet-enhet. For oss som ikke har all verden av utstyr holder det i massevis, men for den mer krevende brukeren blir det kanskje litt knapt.

Alt i alt er vi svært fornøyd med hva Google har fått til med dette maskenettsystemet. Det er ekstremt enkelt å installere, og det gjør nytten for de minst kresne av oss. Strategisk nok er det nok gjerne disse forbrukerne Google er ute etter å kapre med denne produktserien.

Noen av oss er faktisk glad for at det finnes utstyr uten alt for mye mikk-makk, som forbedrer internettopplevelsen med så få operasjoner som mulig.

De mest avanserte brukerne finner sikkert både bedre hastigheter og flere valgmuligheter med andre produkter, men for de av oss som bare er ute etter bekymringsfri surfing i hele huset, er Google Wifi mer enn et godt valg.