Altibox: Stopper 17 millioner digitale trusler hver dag

Det digitale trusselbildet blir stadig mer komplekst, med økende omfang av phishing, svindel og skadevare.

For å gi kundene en tryggere hverdag på i et stadig mer komplekst trusselbilde, har Altibox aktivert sikkerhetstjenesten nettvern for alle kunder – uten ekstra kostnad og uten behov for installasjon.

Nettvern fungerer som et usynlig sikkerhetslag på nettverksnivå og stopper automatisk trafikk til kjente, farlige nettsider før truslene når brukernes enheter. Beskyttelsen gjelder alle enheter koblet til hjemmenettet – både mobiltelefoner, smart-TV-er, PC-er og andre smarte dingser.

– Tallene viser hvor nødvendig dette er. Når vi i snitt stopper over 17 millioner trusler i døgnet, sier det mye om hvor aggressivt og omfattende trusselbildet på nett har blitt, sier Julia Knudsen, divisjonsdirektør for Altibox.

Gode resultater

Nettvernet blokkerer tilgangen dersom brukere forsøker å åpne en kjent skadelig adresse. I tillegg skjer det svært mange automatiske blokkeringer. Dette kan for eksempel være et fremmed botnett som er installert på kundens smarte enheter og prøver å få kontakt med internett, eller skadevare som forsøker å nå en nettside som er blokkert.

Ferske tall viser at løsningen i gjennomsnitt blokkerer 17,1 millioner forsøk på tilgang til kjente, skadelige domener hver dag. Det tilsvarer rundt 198 blokkeringer i sekundet – døgnet rundt.

– Målet vårt er å gjøre hverdagen litt tryggere for folk flest, uten at de trenger å være eksperter på cybersikkerhet selv. Nettvernet skal bare ligge der og gjøre jobben sin – stille og effektivt, sier Knudsen.

Nettvern er automatisk aktivert for alle med internett fra Altibox og krever ingen nedlasting eller oppsett. Tjenesten påvirker heller ikke hastighet eller stabilitet på internettforbindelsen. For kunder som ønsker det, kan nettvernet enkelt slås av eller på via Altibox Hjem-appen eller «Mine sider».