Sikkerhetsforskere advarer: Avansert Linux-skadevare retter seg mot nettskyen

«Voidlink» er navnet på den seneste Linux-trusselen.

En Linux-skadevare som retter seg mot skyen er det seneste bidraget til trusselbildet, sier Check Point Research.
En Linux-skadevare som retter seg mot skyen er det seneste bidraget til trusselbildet, sier Check Point Research. Foto: Colourbox/26746949
Eigil KnudsenEigil Knudsen
20. jan. 2026 - 12:00
