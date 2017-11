Altinn vil dele søkeløsning i åpen kildekode. Kommer snart på Github

Altinn er akkurat lansert i ny drakt. Utseende, design og et klarere språk er de viktigste nyhetene denne gang, men det er også gjort store endringer på søket.

I forbindelse med lanseringen varslet Altinn at skal gi bort søkeløsningen de har fått utviklet som fri programvare på kodenettstedet Github.

Søkemotoren er den populære og utbredte Elasticsearch, som allerede er åpen kildekode. Altinns bidrag er en egen integrasjon mot publiseringsløsningen Episerver, som konsulentselskapet Bouvet har laget for dem.

– Elasticsearch som vi har brukt er en søkemotor i åpen kildekode som vi har tilpasset veldig godt til Episerver, sier kommunikasjonsansvarlig Jørgen Ferkingstad i Altinn.

Denne tilpasningen kommer de til å utgi i åpen kildekode på nettstedet Github. Det gjenstår å fikse noen småfeil og litt arbeid med dokumentasjon.

Ifølge Ferkingstad tar de sikte på utgivelse over nyttår, sannsynligvis våren 2018.

Millioner spart

Episerver er en mye brukt publiseringsløsning, særlig i offentlig sektor og blant større kunder. Nettskyutgaven har allerede søkemotoren Episerver Find inkludert.

Årsaken til at Altinn valgte annerledes kan tilskrives to forhold. Altinn kjører on premise-versjonen i egne datamiljø av hensyn til strenge sikkerhetskrav. Søkemotor i åpen kildekode ble dessuten foretrukket fordi det ble langt billigere.

– Lisenskostnadene for Episerver Find ville vært formidable. Det er mye billigere for oss å bruke åpen kildekode, forklarer Ferkingstad.

Innsparingen skal være i millionklassen fordi Episerver krever lisens for hver eneste server, inkludert servere i testmiljø brukt blant annet til system- og akseptansetest.

Etter det digi.no får opplyst fra flere kilder gjorde Episerver for noen år siden en omlegging av lisensordningen. Da skal muligheten for å låne lisenser til testmiljø, uten å betale for slike, ha blitt fjernet.

Ikke bekymret

Episerver tilbyr gratis utviklerlisenser, men tar betalt for lisens for bruk av programvaren i testmiljøer, bekrefter selskapets norgessjef Gøran Hüllert til digi.no.

Han anslår at flesteparten av selskapets 7-800 kunder i Norge benytter seg av cloud-utgaven, der kostnadene er basert på trafikk, søkemotor inkludert.

Hüllert lar seg ikke bekymre over at Altinn skal utgi en søkeløsning, som kanskje kan oppfattes som en slags konkurrent.

– Det er kjempefint, det. Det er ingen motsetning i det å bruke Episerver sammen med Elasticsearch. Vi har også et stort bibliotek av åpen kildekode-moduler tilpasset Episerver. Det er noe vi har jobbet aktivt med i 15 år, sier norgessjefen.

Ifølge ham er også Episerver Find delvis basert på Elasticsearch.