Alvorlig sikkerhetsbrudd lammet Grønland: Forsøk på spionasje

Et IT-sikkerhetbrudd på serverne til Grønlands sentraladministrasjon har stanset automatiske overinger til ulike offentlige ytelser.

Det skriver Kalaallit Nunaata Radioa (KNR).

Kommunalt ansatte har måttet overføre penger manuelt siden sentraladministrasjonen har krevd at kommunene ikke bruker programmet som overfører pengene automatisk.

– Regningene til firmaene kan vi ikke betale. Forrige gang vi betalte, var på torsdag i forrige uke, sa Dorthe Løvstrøm, som er fungerende direktør i Avannaata Kommunia, til KNR 30. mars. – Slik har det vært siden fredag.

Spionasje

Selvstyreleder Múte B. Egede opplyser til det grønlandske mediet Sermitsiaq.ag at sikkerhetsbruddet er resultatet av et cyberangrep som skulle brukes til spionasje.

– Vi ser veldig alvorlig på det. Spionasje og krigføring foregår fremfor alt i cyberspace, og vi er nå i ferd med å gjennomgå alt og stramme opp sikkerheten, sier Egede til Sermitsiaq.

Selvstyret opplyser dessuten at problemene stort sett er løst.

Sårbar sikkerhet

Allerede i januar skrev vi om Grønlands dårlige IT-sikkerhet. Da sa Katrine Nathanielsen, som er leder for Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik (den grønlandske digitaliseringsetaten):

– Hvis det kommer en russisk hacker som vil inn, er risikoen for at vedkommende klarer det, ganske stor. Vi må anta at det etter hvert vil komme et innbrudd. Da er det mer et spørsmål om hvor raskt vi kan stenge ned, begrense skadene og komme tilbake i drift. Det er den virkeligheten vi må leve med.

Kathrine Nathanielsen er en del av et team på fire som skal IT-sikre Grønland.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2