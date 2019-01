Amazon lanserer MongoDB-kompatibel database i skyen

Amazon har fått et nytt tilskudd på listen over databaser de tilbyr gjennom skytjenesten AWS (Amazon Web Services). I tillegg til relasjonsdatabaser som MySQL, PostgreSQL og Oracle, har selskapet nå lansert en ny dokumentorientert database (også kalt «NoSQL»).

I et blogginnlegg skriver AWS-evangelist Jeff Barr i Amazon at den nye databasen – DocumentDB – er «designet for å være kompatibel med dine eksisterende MongoDB-applikasjoner og verktøy». Det melder nettstedet Geekwire.

Snor seg rundt nye lisenskrav fra MongoDB

I oktober i fjor kom MongoDB med nye lisensregler, kalt Server Side Public License (SSPL). Disse innebærer at aktører som ønsker å tilby nyere versjoner av MongoDB som en skytjeneste, må frigi all koden de har skrevet for å lage denne skytjenesten, som åpen kildekode (open source).

Ifølge Geekwire ser det imidlertid ut som Amazon har klart å sno seg rundt de nye lisenskravene ved å benytte en tidligere versjon av MongoDB (3.6) i stedet for den nyeste 4.0-versjonen. Amazon DocumentDB implementerer MongoDB 3.6-API-et ved å emulere de responsene som en MongoDB-klient forventer å motta fra en MongoDB-server, i stedet for å bruke MongoDB-kildekoden direkte.

Det er uklart om dette betyr at fremtidig funksjonalitet som MongoDB selv introduserer vil mangle i Amazon DocumentDB eller ikke.

Grunnen til de nye lisensreglene er at MongoDB har sett seg lei på at store skyaktører tar i bruk åpen kildekode-baserte løsninger, og stikker av med det meste av verdiene uten å bidra noe særlig tilbake til åpen kildekode-miljøet. MongoDB har copyright på produktet, og skriver at én mulighet for dem var å gjøre om lisensen til en lukket kildekode-lisens. I stedet valgte de SSPL – en lisens som skal sørge for at de som kjører en MongoDB tilgjengelig som en offentlig skytjeneste, også gir noe tilbake til åpen kildekode-miljøet.

Automatisk skalering

Amazon DocumentDB kjører på en SSD-basert lagringsløsning som er laget spesielt for formålet, og har redundans over flere såkalte «tilgjengelighetssoner». Skulle noe feile, skal DocumentDB kunne skifte over til en replika innen 30 sekunder. Lagring kan skaleres fra 10 GB opp til 64 TB, og nødvendig lagringsplass allokeres automatisk etter hvert som behovene øker. Ytelsen skal være god nok til å kunne håndtere flere millioner leseoperasjoner i sekundet med en forsinkelse på millisekunder.

For øvrig tilbyr også MongoDB selv en MongoDB-database som en skybasert tjeneste, kalt MongoDB Atlas. Ifølge Geekwire sto Atlas for 22 prosent av den totale omsetningen til MongoDB i tredje kvartal.

PS! Microsoft har tidligere levert en NoSQL-database kalt Azure DocumentDB, og Microsoft eier fortsatt domener knyttet til merkenavnet DocumentDB. Databasen har imidlertid endret navn til Azure Cosmos DB. Microsoft har laget API-er som gjør det mulig å knytte Cosmos DB sammen med MongoDB og andre NoSQL-databaser.