Amazon har fyrt opp serverhallene sine i Sverige. Så lav forsinkelse er det til Norge

IT-giganten har tidligere lovet å starte opp sine første datasentre i Norden innen utgangen av året, og de rakk å holde løftet sitt.

Stockholm-regionen til Amazon Web Services (AWS) ble i dag satt i produksjon. Det betyr at også norske kunder umiddelbart får langt raskere svartider fra verdens største offentlige nettsky.

Et sted mellom 150.000 til 240.000 dataservere inngår i den nye infrastrukturen som er fordelt på anlegg i Eskilstuna, Katrineholm og Västerås.

Disse er knyttet til hverandre med mørk fiber og plassert geografisk litt unna hverandre av hensyn til stabilitet og geografisk redundanse.

I en helt fersk kunngjøring heter det at regionen offisielt skal hete Europe (Stockholm) med API-navnet eu-north-1.

– Dette er vår femte datasenterregion i Europa, som slutter seg til allerede eksisterende regioner i Irland, London, Frankfurt og Paris, opplyser AWS i kunngjøringen.

Samlet gir disse regionene totalt 15 tilgjengelighetssoner, som igjen kan danne basis for applikasjonsarkitekturer med skalerbarhet og feiltoleranse.

AWS har med oppstarten i Sverige fått langt raskere svartider også til norske kunder. Illustrasjon: AWS

Ved oppstart har AWS laget en oversikt over aktuelle svartider, såkalt «latency» avhengig av hvor langt unna kundene befinner seg. Her fremgår det at Stockholm-regionen er målt til å gi 11 millisekunders forsinkelse til Oslo.

Selv om det er lynraskt, så er det faktisk ørlite tregere enn det Amazons teknologidirektør Werner Vogels håpet på, da digi.no intervjuet ham om planene i våres.

Vogels ga den gangen uttrykk for at det til Norge forhåpentligvis kunne bli ensifret svartid målt i millisekunder fra den svenske regionen.

Varsler større satsing i Norden

Den kanskje største nyheten i dag, er at AWS indikerer at det kommer mer i Norden.

– Vi er langt ifra ferdige i Norden. Dere kommer til å få se flere satsinger fra oss her, sier AWS-sjefen for Norden og Baltikum, Guido Bartels på en pressekonferanse i Sverige i dag, melder Computer Sweden.

Alt dette skjer bare dagen etter det ble klart at Microsoft har kjøpt 130 hektar med tomteplass litt nord for Stockholm. Det virker klart at Amazon Web Services vil få konkurranse fra Microsoft Azure også i Sverige.