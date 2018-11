Amazon leier ut egenutviklet Arm-prosessor via AWS

I forbindelse med Amazons re:Invent-konferanse denne uken har Amazon lansert en ny variant av selskapets skytjeneste EC2 (Elastic Compute Cloud) hvor de for første gang benytter en ny type egenutviklede Arm-prosessorer. EC2 er en del av AWS – Amazon Web Services – og lar kunder leie serverkapasitet til kjøring av egne applikasjoner i virtuelle maskiner, med mulighet til å skalere kapasiteten etter hvert som behovene endrer seg.

EC2 finnes i ulike varianter, avhengig av hva slags ytelse man trenger, minnemengde, lagringskapasitet, nettverksbåndbredde og så videre.

Den nye varianten av EC2 har fått navnet AC2 A1, og benytter Amazons egenutviklede AWS Graviton-CPU, som altså er basert på Arm-arkitekturen. Ifølge et blogginnlegg fra Amazon skal CPU-en være optimalisert for å gi høy ytelse til prisen.

EC2 A1 finnes i flere versjoner, fra A1.medium med 1 virtuell CPU (vCPU) og 2 GB RAM til A1.4xlarge med 16 vCPU-er og 32 GB RAM. Alle har 10 Gbit/s båndbredde.

Kan være billigere enn x86-baserte EC2-instanser

Amazon sier AWS Graviton skal være spesielt godt egnet til «scale-out»-formål med applikasjoner hvor lasten kan fordeles over en gruppe med mindre instanser. Som eksempler nevner selskapet konteinerbaserte mikrotjenester, web-servere, utviklingsmiljøer og cache-løsninger.

Hvis applikasjonen er skrevet i et skriptspråk vil man ifølge Amazon ofte kunne flytte dem rett over fra en x86-basert EC2-instans og kjøre dem uten videre. Men hvis det er snakk om en «native» applikasjon som kompileres ned til prosessorspesifikk kode så må man selvfølgelig lage den på nytt så de fungerer på Arm-arkitekturen i AWS A1. EC2 A1 kjører på Amazon Linux 2, Red Hat Enterprise Linux eller Ubuntu.

Amazon hevder ifølge The register at A1-instanser skal være opp til 45 prosent billigere enn selskapets x86-baserte virtuelle maskiner, avhengig av konfigurasjon.

The Register skriver at de nye Graviton-prosessorene er basert på Arms Cortex-A72-design og klokket til 2,3 GHz. De benytter en 64-bit Armv8-A-arkitektur og Arms såkalte Neoverse-teknologi, som betyr at CPU-ene er optimalisert for bruk i datasentere.

De nye Arm-baserte AWS Graviton-brikkene skal være laget av designere ved Annapurna Labs, et israelsk selskap Amazon kjøpte i 2015. Ifølge The Register jobbet Amazon frem til dette oppkjøpet sammen med AMD om å lage en Arm-basert serverprosessor for bruk i sine datasentere. Dette ble det aldri noe av – og nå er det altså Amazon selv som har laget CPU-en.