Amazon stanser byggearbeider etter lynsje-trusler

27. april ble det oppdaget at noen hadde hengt en renneløkke over en stålbjelke på byggeplassen til Amazons nye distribusjonssenter i byen Windsor i Connecticut, like nord for New York i USA.

Renneløkka var av den typen som brukes til å henge mennesker fra galger, og er et kjent symbol for rasistisk terrorisme etter de mer enn 4.300 kjente lynsjingene av fargede personer i USA mellom slutten av 1800-tallet til 1950.

Amazon tok derfor ikke lett på funnet, men klarte ikke å forhindre at fem nye renneløkker ble hengt opp rundt om på byggeplassen de neste dagene. Da den syvende renneløkka ble funnet på byggeplassen i forrige uke, bestemte imidlertid netthandelsgiganten seg for å stanse byggearbeidene.

FBI etterforsker saken

Amazon bruker pausen til å iverksette økte sikkerhetstiltak på byggeplassen, mens håndverkere for noen dager er blitt erstattet av etterforskere fra FBI og det lokale politiet, som prøver å finne ut hvem som har hengt opp de truende tauene.

Amazon og entreprenørene som har byggeoppdraget, har dessuten gått sammen om å utlove en belønning på 100.000 dollar for den som gir opplysninger som fører til at saken blir oppklart.

Bygningsarbeidere New York Times har snakket med forteller at det ikke er uvanlig med rasisme på byggeplasser, og at sørstatsflagg klistret på beskyttelseshjelmer er et vanlig syn, og at det ikke er uvanlig med rasistisk prat og graffiti. En undersøkelse bransjenettstedet Construction Dive gjorde, viste at 65 prosent av leserne deres hadde opplevd eller vært vitne til rasisme på jobben.

Galger i Facebook-bygning

Dette er heller ikke første gang et teknologiselskap har vært knyttet til en byggeplass hvor det er meldt om rasisme.

Sommeren 2018 ble det hengt opp galger med svarte dokker på en byggeplass i San Francisco, hvor Facebook skulle inn som hovedleietaker.

Det er uklart når byggearbeidene settes i gang igjen på Amazons nybygg i Windsor. Selskapet sier i en melding at rasisme og diskriminering ikke vil bli tolerert av Amazon enten det forekommer på en byggeplass eller i en bygning selskapet har virksomhet i.