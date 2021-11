Amazon til krig mot Visa-gebyrer

Når du betaler med kredittkort, er det stor forskjell på kostnaden ved å betale med kreditt- eller debetkort. Her i Norge vil debetkort si at du betaler via bankenes felles Bankaxept-plattform, en transaksjon som koster en brøkdel sammenlignet med om du betaler med Visa kredittkort.

Nå har netthandelsgiganten Amazon sett seg lei på kostnadene som påløper når kundene betaler med kredittkort, og de vil ha gebyrene ned, skriver Payments Dive. I enkelte markeder har selskapet derfor lagt på kredittkortkostnaden for å synliggjøre den for kundene. Dette er det samme som for eksempel Norwegian og Ryanair gjør når du bestiller flybilletter.

Nå trappes konflikten opp. Fra nå får britiske Amazon-kunder ikke lenger lov til å betale for Amazon-varer med kredittkort. Kunder med kort utstedt i Storbritannia vil måtte betale med debetkort for å handle hos netthandelsgiganten fra og med 19. januar 2022.

Samtidig etterforsker amerikanske konkurransemyndigheter kortbetalingsmarkedet i USA for å se om Mastercard og Visa i praksis utgjør et duopol.

Bezos vil ha prisene ned

Amazon setter fristen for betaling med debetkort til etter julehandelen.

– Vi har et langvarig forhold med Amazon og vil fortsette å jobbe mot en løsning, slik at våre kortbrukere kan fortsette å bruke sine foretrukne kort i 2022. Vi er skuffet over at Amazon truer med å begrense kundenes valgfrihet i framtida, skriver Visa i en e-post til Payments Dive.

Amazon-sjef Jeff Bezos forklarte selskapets standpunkt i september:

– Disse kostnadene burde vært fallende over tid med innovasjon og tekniske fremskritt. I stedet er de stabile eller økende, til tross for den teknologiske utviklingen.

Norgesgruppen ville ha kredittkort-kutt

I Norge var det Norgesgruppen som i sin tid så seg lei på at kundene betalte med dyre kredittkort for å få flybonuspoeng eller andre fordeler. Tanken var at dette dyttet kostnader over på kunder som ikke bruker kredittkort, ved at alle varene ble dyrere for å kompensere for den økte kostnaden knyttet til betaling. Truslene om å legge egne gebyrer på kredittkort ble det imidlertid aldri noe av.

I Norge utgjør kostnadene ved kredittkortbetaling omtrent 1 prosent for utsalgsstedene, men dette varierer med ulike avtaler.