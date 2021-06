Amazon vil samle nabolaget ditt i ett felles nettverk

I morgen, 8. juni, lanserer elektronikk- og handelsgiganten Amazon sitt nye mesh-baserte hjemmenettverk, som vil koble alle smart home-enhetene dine sammen med med resten av enhetene i nabolaget.

Når verdens kameraer, høyttalere, lys, dørklokker og Alexa'er – det er Amazons virtuelle assistent med AI-teknologi – blir en del av det nye systemet «Amazon Sidewalk», der naboers enheter er koblet sammen via ett nettverk, er det blant annet for å øke nettverkets rekkevidde og båndbredde.

Amazon melder at systemet vil «gjøre det enklere å installere nye enheter, forbedre rekkevidden for smalbåndsenheter og hjelpe enheter å holde kontakten selv når de er utenfor rekkevidde».

«Med Sidewalk kan du fortsette å få varsler fra sikkerhetskameraet ditt selv om wifi'en din går ned. Eller hvis wifi'en ikke rekker til de smarte lysene i enden av oppkjørselen», skrev Amazon om den nye nettverkstypen.

Risiko for sikkerhetsbrudd

Selv om ideen om datadeling kan virke fristende på overflaten, er det en stor elefant i rommet: Sikkerhet.

Amazon selv er optimister på vegne av dataene dine: «Kunder som velger å dele båndbredde med naboene sine, kan være sikre på at data som sendes fra enhetene dine ikke kan sees av andre enheter». Dette er imidlertid ikke tilfelle for alle.

Analytiker Jeff Polard i konsulentfirmaet Forester sa i forbindelse med lanseringen av prototypen at private data blant annet kan havne hos Amazon selv.

– Sammenkoblede enheter – spesielt i hjemmet – samler store mengder informasjon om din oppførsel og aktivitet som kan overføres til Amazon», sa han til Cnet. Det kan for eksempel brukes til å målrette markedsføring mot deg.

Tanken på at det er nettopp Amazon som lanserer den nye typen nettverk, øker ikke umiddelbart tilliten til produktet. Amazon har etterhvert en viss historie med sikkerhetsbrudd og en ganske slapp omgang med data fra smart home-enheter. For eksempel har dørklokken Ring sendt privat informasjon videre til Google, Facebook og andre markedsføringsselskaper.

Generelt er mange av de nye, sammenkoblede smart home-enhetene kjennetegnet av et lavt sikkerhetsnivå, blant annet fordi prisen må holdes lavest mulig. Hvis du samtidig bruker enhetene som forsterkere og som bindeledd til naboens wifi-nettverk, vokser usikkerheten betydelig.

Automatisk tilkobling

Enten du har tillit til Sidewalk-nettverket eller ikke når det lanseres denne uka, bør du være oppmerksom på at du automatisk blir koblet til systemet med Amazon-produktene dine.

Fordi man aktivt må inn i Alexa-appens profil-innstillinger for å slå av Sidewalk-funksjonen, åpner det potensielt for et etterspill mellom Amazon og forbrukere i takt med at folk oppdager at enhetene og dataene deres er lagret sammen med resten av naboenes data.

Du kan lese mer om Amazons Sidewalk-nettverk her.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.