Nylansert Amazon-robot støvsuger hjemmet ditt for data: – Skal føles som en del av familien

Med store blunkende øyne og en liten hvit kropp på tre hjul, tutler Astro rundt med kamera, mikrofoner og sensorer i huset ditt. I knehøyde, men med et periskop som når opp til øyehøyde, kan roboten få god oversikt i huset ditt.

Robotens personlighet er utviklet med inspirasjon fra film og tilbakemeldinger fra hundrevis av testere, skriver Amazon på sine hjemmesider. Strategien er tydelig, roboten ser både søt og uskyldig ut, en ganske annen tilnærming enn Tesla har i sin robotutvikling.

– Astros personlighet letter kommunikasjonen, gir herlige opplevelser og vekker følelser som empati hos brukere. Under testing, ble vi ydmyke av å se hvor mange mennesker som fortalte oss at Astros personlighet gjorde at den føltes som en del av familien, og at de kom til å savne Astro når den forsvant, skriver Amazon.

Vaktrobot og pleieassistent

Det var på en produktlansering tirsdag kveld Amazon lanserte roboten sammen med en rekke andre produkter.

Roboten Astro, som foreløpig bare er tilgjengelig i statene, selges nå for 999 dollar til inviterte brukere. Men Amazon har allerede varslet at prisen skal stige til 1499 dollar når den blir tilgjengelig i butikken.

Astro har innebygd Alexa og kan kjøre rundt i huset ditt, og henge i nærheten av deg. Når du ikke er hjemme kan du koble deg til roboten, og sende den rundt i huset for å sjekke hvordan det står til med kjæledyr eller bestemor. Når du er hjemme kan roboten følge etter deg for å gi deg en melding eller påminnelse, formidle et videoanrop, eller levere kaffekoppen du satte fra deg i Astros koppholder.

Roboten er full av kameraer og sensorer, og lades som en robotstøvsuger Illustrasjon: Amazon

Astro skal også fungere som alarmsystem, og sier ifra om det er fremmedfolk i huset. For en ekstra kostnad kan Astro patruljere og ta overvåkingsvideo av hjemmet ditt.

Roboten lader på samme måte som en robot-støvsuger, men isteden for å rengjøre, suger den opp enorme mengder data i huset ditt.

Et personvern-mareritt?

Roboten skal kjenne igjen de som hører hjemme i huset, så er du på besøk hos en familie med en Astro, må du regne med å bli forfulgt og undersøkt nærmere. Roboten er designet for å kjenne ansiktet til de som hører hjemme i huset, og setter i gang en sikkerhetsprotokoll når fremmede er til stede.

Lekkede dokumenter viser ifølge Motherboard at roboten lener seg tungt på ansiktsgjenkjenning og brukeradferd for å løse sikkerhetsoppgavene sine. Den har potensiale til å overvåke alt som foregår i hjemmet ditt.

Ikke alle vil slippe Amazon inn på soverommet, og personverneksperter har allerede uttrykt skepsis. Det er ventet at roboten vil føre til personvern-debatt.

– Tenk deg det verst mulige scenariet som kunne inntreffe hvis en tredjepart fikk tilgang til den roboten, sa Matthew Guarglia, Electronic Frontier Foundation (EFF), til Mashable om nyheten.

Han er skeptisk til roboten, og ville nok ikke sluppet den inn i sitt eget hjem.

– Hvis noen alltid har hatt lyst på en Ipad på hjul som kan rulle rundt i huset ditt, så vil de nok synes produktet er interessant. Men jeg tror forbrukere har blitt mer bevisst personvern-risikoen enn de var for noen år siden, sa Guraglia til Financial Times.

Det skal være mulig å skru av mikrofoner, kameraer og bevegelse i appen, og begrense hvilke rom Astro får lov til å gå inn i.

Fungerer fortsatt dårlig

Et annet spørsmål som kan vekke debatt er hvorvidt Astro egentlig er så mye mer en Alexa på hjul.

Motherboard har snakket med flere kilder som har vært med på utviklingen, og som forteller om svært begrenset funksjonalitet.

– Astro er forferdelig og kommer mest sannsynlig til å kaste seg selv ned trappa med en gang den får muligheten, skal en anonym utvikler som bidro i en tidligere fase ha sagt til Motherboard.

Han beskriver roboten som skjør, den ødelegger seg selv når den blir sittende fast, den er vanskelig å få byttet om det skjer, og kostnaden er absurd, skal han videre ha sagt.