AMD avduket ny sokkel for kommende Ryzen-prosessorer

AMD introduserte mandag selskapets kommende Ryzen 7000 Series-prosessorer for stasjonære PC-er. Det vil være de første PC-prosessorene basert på Zen 4-arkitekturen når de kommer på markedet til høsten.

Mens kjernene i Ryzen 7000-prosessorene vil være produsert med 5 nanometers prosessteknologi, skal brikke også inkludere en helt ny I/O-del (Input/Output) som skal produseres med 6 nanometers prosessteknologi. Denne skal blant annet inneholde en RDNA 2-basert grafikkmotor med støtte for opptil fire skjermer. I/O-delen vil også støtte teknologier som DDR5-minne og PCI Express 5.0.

Sammenlignet med dagens Ryzen 5000-serie antyder AMD en ytelsesforbedring på minst 15 prosent for prosesser med én tråd. Dobling av L2-cacheminnet (1 megabyte per kjerne) og høyere klokkehastigheter – 5,5 gigahertz ble demonstrert – skal bidra til dette.

Krever nytt hovedkort

Den nye Ryzen-generasjonen krever også nytt hovedkort basert på den nye Socket AM5 Infrastructure, som blant annet omfatter en helt ny sokkel og nye brikkesett. Sokkelen har 1718 pinner og støtter prosessorer som krever opptil 170 watt. Det loves støtte for 24 PCIe 5.0-baner, samt fortsatt støtte for AM4-kompatible kjølere.

Flere leverandører skal komme med hovedkort for tre ulike nivåer av brukere. De enkleste er basert på brikkesettet B650 og vil leveres med ett PCIe 5.0-spor for lagring.

Hovedkort basert på brikkesettet X670 skal ha mer støtte for overklokking og kan leveres med et PCIe 5.0-basert for grafikkort i tillegg til lagringssporet.

De mest avanserte hovedkortene vil være basert på brikkesettet X670 Extreme, som har PCIe 5.0-spor for to grafikkort samt ett for lagring.