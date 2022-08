At AMD skulle lansere et nytt knippe prosessorer og at de skulle komme på AM5, deres nye prosessorsokkel, har vært kjent lenge. Men nå er det hele endelig offisielt, og vi har håndfast informasjon å forholde oss til heller enn bare lekkasjer og rykter.

Og nyhetene er gode, selv om AMDs egne tall nok bør tas med en klype salt.

For ikke bare er tallene imponerende, prisene har også gått bittelitt ned, stikk i strid med ryktene som mente at prisene heller ville gå opp!

Merk imidlertid at vi ikke har fått noen norske veiledende priser ennå og derfor baserer oss på USA-priser.

De fire nye prosessorene på rekke og rad. Foto: AMD

Kort og godt har AMD lansert fire nye prosessorer i sin Ryzen 7000-serie, som skal erstatte de med tilsvarende modellnummer i den eksisterende 5000-serien.

Prosessor Veil. pris (USD) Kjerner Tråder Basefrekvens Boost-frekvens L2-cache L3-cache TDP Ryzen 5 7600X $ 299 6 12 4,7 GHz 5,3 GHz 6 MB 32 MB 105 W Ryzen 7 7700X $ 399 8 16 4,5 GHz 5,4 GHz 8 MB 32 MB 105 W Ryzen 9 7900X $ 549 12 24 4,7 GHz 5,6 GHz 12 MB 64 MB 170 W Ryzen 9 7950X $ 699 16 32 4,5 GHz 5,7 GHz 16 MB 64 MB 170 W

Antallet kjerner og tråder er som før, men ellers er det stort sett forbedringer over hele fjøla.

Betydelig bedre ytelse

Ifølge AMD skal man ha klart å forbedre IPC med hele 13 prosent. IPC, eller «instructions per clock», angir hvor mange instruksjoner prosessoren klarer å kverne gjennom per klokkesyklus, og AMD skal ha hatt et mål om å forbedre dette med 8 til 10 prosent – men ikke så mye som 13 prosent, som de altså mener de har oppnådd.

Når boost-frekvensene i tillegg er økt med opptil 800 MHz fra forrige generasjon, skal den nye toppmodellen ifølge AMDs egne beregninger yte opptil 29 prosent bedre enn den gamle, det vil si 5950X, som den altså skal erstatte.

Selvsagt må AMDs egne tall leses med forbehold, men at de faktisk har offentliggjort hvordan de har kommet frem til dem, gjør dem en smule mer troverdige.

Det de har gjort, er å ta for seg 22 ulike spill med frekvensen låst på 4,0 GHz, med 8 kjerner og 16 tråder. Dette er selvsagt ikke en måling som påvirker alle arbeidsoppgaver, og et gjennomsnitt på 13 prosent er heller ikke nødvendigvis spesielt meningsfylt all den tid de 22 målingene varierte fra 1 prosent ytelsesforbedring til hele 39 prosent.

Uansett er det sannsynligvis snakk om en betydelig økning i ytelsen, og slikt får man ikke gratis. De minst sultne av de fire nye prosessorene skal trenge 105 watt, opp fra 65 i forrige generasjon, mens 7900X og 7950X skal trenge hele 170 watt, opp fra 125. Ikke bare koster dette noen kroner ekstra med dagens rekordhøye strømpriser, det er også varme som må fraktes bort fra prosessoren og ut av kabinettet, noe som krever sitt av kjøleløsningen.

Ny sokkel med mer strøm

Da AM4 ble lansert, lovet AMD at den skulle holdes oppdatert et stykke inn i fremtiden – et løfte de stort sett har holdt – og nå har de lovet mye det samme med den nye AM5-sokkelen. Den skal visstnok være i bruk til minst 2025 – og kanskje litt til.

Sokkelen blir av LGA-type og får 1718 kontaktpunkter. Den skal selvsagt støtte DDR5 og PCIe 5.0 – noe annet ville vært rart. I tillegg får den økt evne til å levere prosessorstrøm og skal nå kunne gi CPUen hele 230 watt maksimalt.

AM5 skal også kunne benytte prosessorkjølere laget for AM4.

Brikkesett

Fire nye brikkesett til den nye sokkelen ble også lansert:

X670 Extreme, kommer i september

X670, kommer i september

B650 Extreme, kommer i oktober

B650, kommer i oktober

Grafikk, men bare så vidt

De nye prosessorene kommer med RDNA2-grafikk, men denne skal ikke være like heftig som AMD har i sine APU-er fra forrige generasjon. Denne grafikken skal visstnok være mer for å kunne gi et bilde på en skjerm uten å trenge et grafikkort. Noen ytelse å snakke om skal den visstnok ikke ha.

Konkurransen tilspisser seg

AMD kalte 7950X verdens raskeste prosessor (i sin nisje), en tittel de lenge har knivet med erkerivalen Intel om å ta. Og som begge selskaper pleier å gjøre, påstod de også at rivalen var ganske ettertrykkelig utkonkurrert.

Som alltid, ikke stol 100 prosent på produsenters egne tall, men om AMD overhodet er i nærheten med disse, er det store ting de har fått til.

Både tall og søyler er imponerende - men de stemmer ikke overens. Foto: Skjermdump

De påstod nemlig at den billigste av de fire nye prosessorene skulle være raskere for enkeltkjerne enn Intels eksisterende toppmodell i9-12900K i Geekbench 5.4. Samtidig viste de et søylediagram som ikke stemte innbyrdes med tallene i det samme diagrammet.

De viste også til at 7950X skal ha fått en score på 30.168 poeng i V-ray, mot 18.646 for i9-12900K, en forbedring på 57 prosent, eller 47 prosent per watt.