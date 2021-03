AMD avduket «verdens kraftigste» serverprosessor

AMD kom i dag med selskapets tredje generasjon med Epyc serverprosessorer. Disse er basert på den nye Zen 3-kjernen og skal kunne utføre opptil 19 prosent flere instruksjoner per klokkesyklus enn forgjengerne. De nye prosessorene har så langt vært kjent under kodenavnet «Milan».

De nye Epyc-prosessorene i den nye generasjonen er samlet i det som heter Epyc 7003-serien. Den består i alle fall så langt av 20 ulike modeller med mellom 8 og 64 kjerner, varierende klokkehastigheter, effektbehov og L3-cache-støttelser. Veiledende pris ligger på mellom 913 og 7890 dollar per stykk i kvanta på tusen prosessorer.

De største forskjellene på AMDs Zen 2- og Zen 3-prosessorkjerner. Illustrasjon: AMD

Lover grusing av Intel

AMD lover opptil dobbelt ytelse innen viktige bruksområder tungregning (HPC), nettsky og serverapplikasjoner for store bedrifter – også sammenlignet med konkurrentene, noe som i de fleste tilfeller betyr Intels kraftigste Xeon-prosessorer.

Slike påstander bør uansett tas med et par klyper salt inntil de har blitt verifisert av uavhengige testere, men det er ingen tvil om at AMD gjør det selskapet kan for å vinne markedsandeler i en periode hvor Intel sliter med deler av teknologien.

– Verdens kraftigste

Tredjegenerasjon AMD Epyc-prosessor uten lokk. Foto: AMD

Blant de nye prosessorene er Epyc 7763, som AMD omtaler som serverprosessoren med høyest ytelse i verden. Den har 64 kjerner, er normalt klokket til 2,45 gigahertz, med en maksimal «boost»-hastighet på 3,50 GHz. Det er andre prosessorer i samme familie som har høyere grunnhastighet, men disse har maksimalt 32 kjerner.

Epyc 7763 leveres med 256 megabyte L3-cacheminne, altså 4 megabyte per kjerne. Til sammenligning har modellen Epyc 72F3 hele 32 megabyte L3-cacheminne per kjerne, men til gjengjeld bare 8 kjerner.

AMD lister i pressemeldingen opp en rekke kunder som kommer til å ta i bruk Epyc 7003-serien i systemer og produkter. Dette inkluderer serverleverandører som Cisco, Dell, HPE og Supermicro, men også nettskyplattformene Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud og Oracle Cloud Infrastructure.