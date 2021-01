Analyseselskap: Intel skal sette ut deler av CPU-produksjonen

I motsetning til flere av konkurrentene, produserer Intel halvlederproduktene sine i sine egne fabrikker. Det har blant annet gitt selskapet mulighet til å benytte prosessteknologier som ingen andre har tilgang til.

Dette har tilsynelatende vært en god strategi så lenge Intel var i teten også innen prosessteknologi, men slik er det ikke lenger. Derfor har det en stund vært ventet at selskapet tar i bruk eksterne produsenter som allerede kan tilby mer moderne prosessteknologi.

Helt ned til 3 nanometer

Analyseselskapet Trendforce skriver i en pressemelding at Intel allerede har satt ut mellom 15 og 20 prosent av produksjonen av selskapets brikkeprodukter som ikke er CPU-er. Det skal være de taiwanske halvlederprodusentene TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) og UMC (United Microelectronics Corp) som har fått disse oppdragene.

Samtidig hevder Trendforce at Intel planlegger å sette ut masseproduksjon av selskapet Core i3-prosessorer til TSMC i andre halvdel av 2021, og da produseres med 5 nanometers prosessteknologi. I tillegg skal hevdes at kraftigere CPU-er vil bli produsert fra 2022 med TSMCs kommende 3 nanometers prosessteknologi.

Vanskelighetene

Intel har i flere år slitt med å utvikle egne produksjonsprosesser hvor nodestørrelsene er mindre enn 14 nanometer. Dette førte til at selskapets aller første, masseproduserte CPU-brikker basert på 10 nanometers prosessteknologi først kom i mai 2019, to år senere enn flere av konkurrentene. De første 10 nm-prosessorene for stasjonære PC-er, «Alder Lake», er ikke ventet før i andre halvdel av 2021 (for abonnenter).

Både AMD, Apple og Huawei kom med prosessorprodukter basert på 7 nanometers prosessteknologi allerede i 2018, og CPU-er for PC-er i 2019.

I august i fjor (for abonnenter) sa Intel-sjef Robert Swan at selskapet først ville være i stand til å komme med egenproduserte 7 nanometers CPU-produkter rundt årsskiftet 2022/2023.

Samtidig nevnte han at selskapets kommende 7 nanometer-baserte grafikkprosessor for datasentre, «Ponte Vecchio», kan ventes i slutten av 2021 eller begynnelsen av 2022, produsert ved hjelp av både eksterne og interne prosessteknologier. Så allerede her åpnet han for bruk av ekstern produksjonskapasitet.

Bekrefter 2022

Nevnte TSMC er blant selskapene som i 2020 kom i gang med masseproduksjon av prosessorer med 5 nanometers prosessteknologi. Apples nyeste systembrikker er blant disse.

I forrige uke fortalte ledelsen i TSMC at selskapet 3 nanometers prosessteknologi, kalt N3, er i rute for såkalt «risk production» med 3 nanometers prosessteknologi i 2021, og masseproduksjon i andre halvdel av 2022.

Det er ikke bare nodestørrelsen som spiller noen rolle for egenskapene til halvlederproduktene. Det kan derfor være betydelig forskjeller på de ulike produsentenes prosessteknologier, selv tallet for nodestørrelse er det samme. I tillegg blir de eksisterende prosessteknologiene ofte forbedret flere ganger etter at de først har blitt tatt i bruk.

Intel svarer

Torsdag denne uken kommenterte påtroppende Intel-sjef, Pat Gelsinger, disse ryktene. Ifølge ZDNet sa han at mens mesteparten av produksjonen vil skje i Intels egne fabrikker, vil selskapet ta i bruk eksterne kapasiteter i større grad enn det gjør nå.

– Jeg er sikker på at majoriteten av våre 2023-produkter vil bli produsert internt, sa han.

– Samtidig, gid bredden i porteføljen vår, er det sannsynlig at vi vil utvide bruken vår av eksterne anlegg for visse teknologier og produkter vi tilbyr, sa Gelsinger.