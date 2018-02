AMD deler ut gratis prosessor til kunder. Nødvendig for å løse kinkig problem

AMDs helt nye Ryzen-prosessorer med innebygd Radeon Vega-grafikkprosessorer skal i utgangspunktet kunne brukes sammen med alle hovedkort med AM4-sokkel som har blitt levert siden AMDs Ryzen-prosessorene ble lansert i begynnelsen av 2017.

Det betyr at så lenge man kjøper et hovedkort med støtte for Ryzen, så skal dette også kunne brukes sammen med den nye generasjonen av prosessorer. Alt som er nødvendig for å få dette til å fungere, er å installere en BIOS-oppdatering.

Høna eller egget?

Dette høres enkelt og greit ut for en pc-bygger. Men for mange vil det ikke være slik. For i mange tilfeller er det ikke mulig å oppdatere BIOS-en til et hovedkort uten at en fungerende prosessor er installert. Og prosessoren vil altså ikke fungere før BIOS-en er oppdatert.

Da har man en slags «deadlock»-situasjon.

Har man tilgang til en annen Ryzen-prosessor, løser det seg jo. Det kan også være at forhandleren eller leverandøren av hovedkortet kan være behjelpelig. Men for enkelte er heller ikke dette en løsning.

«Boot kit»

Derfor tilbyr selskapet et gratis «boot kit» som en nødløsning. AMD oppgir få detaljer om hva dette egentlig innebærer, men ifølge Ars Technica dreier det seg rett og slett om en gratis prosessor. Prosessoren, en Athlon A6 9550, er trolig den billigste prosessorbrikken med innebygd GPU og støtte for AM4-sokkelen som AMD fortsatt produserer.

Ved å montere denne prosessoren på hovedkortet, kan BIOS-en til hovedkortet oppdateres. Når dette er gjort, plukkes den billige Athlon-prosessoren ut igjen, slik at den nye Ryzen-prosessoren kan settes inn og brukes.

Selv om det er positivt at AMD tilbyr en slik ordning, er det nok lite sannsynlig at det vil utgjøre noen stor utgift for selskapet. For de fleste av kundene vil det nok ta kortere tid å få løst problemet hos det lokale pc-verkstedet eller hos andre som måtte ha en eldre, AM4-kompatibel prosessor liggende.

Det beste er nok likevel at kunden sørger for at forhandleren har oppdatert BIOS-en til hovedkortet allerede før det blir levert.

