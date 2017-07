Hevder denne prosessoren er raskere enn Intel Core i9 – til vesentlig lavere pris

Tidligere i sommer skrev vi om AMDs annonsering av sin nye Ryzen-toppmodell, «Threadripper», som skal konkurrere med Intels kraftige Core i9-prosessor. Da var imidlertid AMD ganske sparsommelige med detaljer om de nye prosessorene, og annonseringen – som kom dagen etter Core i9-lanseringen – var nok først og fremst for å vise verden at de også har tenkt å konkurrere i prosessortoppsjiktet.

På torsdag gikk imidlertid AMD ut med enda flere detaljer om de nye Ryzen Threadripper-prosessorene. I tillegg til å annonsere produktnavnene, har AMD nå også sluppet detaljert teknisk informasjon om de nye prosessorene – samt priser og tilgjengelighet.

De nye Threadripper-prosessorene og hovedkort som passer vil bli tilgjengelig tidlig i august, opplyser Jim Anderson, sjef for forretningsområdet «computing and graphics» i AMD i et blogginnlegg.

To Threadripper-modeller

AMD lanserer to ulike Ryzen Threadripper-modeller: Ryzen Threadripper 1920X og 1950X.

Den første modellen har en anbefalt utsalgspris på 799 dollar (rundt 6800 kroner), mens toppmodellen, 1950X, vil koste 999 dollar (rundt 8500 kroner) . Norske priser er ikke kjent, men vi tipper de kommer til å ligge litt høyere.

1920X er utstyrt med 12 kjerner og 24 tråder og vil ha en klokkefrekvens på 3,5 GHz (4 GHz boost). Toppmodellen 1950X har 16 kjerner og 32 tråder og en klokkefrekvens på 3,4 GHz (4 GHz boost).

Ifølge AMDs egne målinger skal begge de to nye Ryzen Threadripper-prosessorene slå Intel Core i9 7900X i målinger med testprogrammet Cinebench. Mens Core i9-7900X oppnådde 2167 poeng i Cinebench 15, fikk Threadripper 1920X 2431 poeng og 1950X hele 3062 poeng. Det er viktig å poengtere at dette ikke er målinger gjort av noen uavhengige.

I en Youtube-video demonstrerte AMD at de kjørte Cinebench 15 på en Ryzen Threadripper 1920X og en Intel Core i9-7900X. Foto: Skjermdump fra Youtube

Ny mikroarkitektur – og en gigantisk sokkel

Begge prosessorene er bygget rundt AMDs nye Zen-mikroarkitektur, som etterfølger arkitekturen som het Excavator. Mens Excavator ble produsert med en 28 nanometer-prosess, blir Zen produsert på en 14 nanometer FinFET-prosess. Prosessorene krever hovedkort med AMDs X399-brikkesett, og benytter en ny gigantisk TR4-sokkel med hele 4094 kontakter. Til sammenligning har den forrige AM4-sokkelen bare 1331 kontakter, mens LGA2066-sokkelen som brukes av Intel Core i9 har – som det fremgår av navnet – 2066 kontakter.

X399-plattformen vil ha støtte for 64 PCI Express-baner, hvorav prosessoren ifølge Anandtech vil ha tilgang til 60 av dem – mens 4 er reservert for bruk av brikkesettet.

Det er fortsatt noen detaljer om 1920X og 1950X som ikke er tilgjengelig, men Anandtech har fått bekreftet at begge prosessorene har en TDP på 180 watt (TDP er maks varme som genereres av en prosessor under vanlig bruk – ikke nødvendigvis maksimalt strømforbruk). Til sammenligning har Intels kommende 18-kjerners Core i9 7980XE (Extreme Edition) antagelig en TDP på 165 watt (10-kjernersmodellen Core i9 7900X har en TDP på 140 watt.

Anandtech har en detaljert gjennomgang her.

Nye billigprosessorer

I tillegg til de to Ryzen Threadripper-prosessorene gikk AMD også ut med flere detaljer om prosessorene i den rimeligere Ryzen 3-serien. Dette er produkter som vil konkurrere i samme kategori som Intels Core i3. Det er to varianter av Ryzen 3: Ryzen 3 1200X har en klokkefrekvens på 3,1 GHz (boost 3,4 GHz), mens Ryzen 3 1300X er klokket til 3,5 GHz (3,7 GHz boost). Begge prosessorene har fire kjerner og fire tråder og er utstyrt med 2 MB L3-cache.

Ryzen 3-prosessorene skal være tilgjengelige fra 27. juli. Priser er ikke kjent ennå.

Her er en sammenligning av Intel og AMDs toppmodeller: