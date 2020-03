AMD har blitt frastjålet GPU-design

AMD bekreftet denne uken at selskapet har blitt frastjålet det som trolig er GPU-design skrevet i språket Verilog. Selskapet skal ha blitt kontaktet i desember i fjor av en person som hevdet å ha testfiler relatert til deler av selskapets nåværende og framtidige grafikkprodukter.

Et utvalg av disse filene har blitt delt i fire ulike Github-repositorier. Disse ble tatt ned tidligere denne uken etter krav fra AMD.

En person som hevder å være den som har stjålet filene, sier til TorrentFreak at det dreier seg om design og kode knyttet til AMDs Navi- og Arden-arkitekturer for GPU-er. Navi ble introdusert i produkter i fjor sommer, mens Arden ryktes å være en GPU som skal brukes i den kommende Xbox Series X fra Microsoft.

Hacket PC

Personen, som angivelig skal være en kvinne, sier videre til TorrentFreak at hun fant designfilene i en hacket datamaskin i november i fjor. Datamaskinen skal ikke ha hatt noen effektiv beskyttelse mot lekkasje av koden.

Kvinnen ønsker å selge filene, men dersom hun ikke lykkes med å finne en kjøper, vil hun lekke alt sammen.

Ikke kontakt

Det er uklart hvem som kontaktet AMD, for kvinnen selv sier at hun ikke har vært i kontakt med selskapet.

– Jeg har ikke snakket med AMD fordi jeg er temmelig sikker på at de i stedet for å akseptere feilen sin og la det være med det, så vil de forsøke å saksøke meg, sier hun til TorrentFreak.

Det kan nok skje uansett, for AMD opplyser at de samarbeider med blant annet politiet i det som omtales som en kriminaletterforskning. Selskapet avviser samtidig at lekkasjen av filene er veldig skadelig for selskapet.

– Selv om vi er klar over at gjerningspersonen har ytterligere filer som ikke har blitt offentliggjort, mener vi at de stjålne grafikk-åndsverkene ikke er sentrale for konkurransedyktigheten eller sikkerheten til grafikkproduktene våre. Vi er ikke kjent med at gjerningspersonen er i besittelse av noe annet av AMDs immaterielle eiendom, heter det i uttalelsen fra selskapet.