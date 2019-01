AMD lover å flytte grenser med nye prosessorgenerasjoner

Under CES-messen i Las Vegas denne uken avslørte AMD noen detaljer om selskapets neste generasjon med server- og pc-prosessorer. Begge skal baseres på den nye Zen 2-kjernen, som vil bli produsert med 7 nanometers prosessteknologi.

Epyc

På serversiden er det Epyc-prosessoren som er selskapets champion. Denne prosessorfamilien ble lansert sommeren 2017. Den andre generasjonen, som har kodenavnet «Rome», kan ventes på markedet om et halvt års tid.

AMD lover at denne vil kunne levere mellom to og fire ganger så høy ytelse per sokkel som dagens Epyc-prosessorer. Den vil kunne leveres med opptil 64 kjerner, som kan kjøre opptil 128 tråder. Den nye generasjonen skal være sokkelkompatibel med dagens Epyc-prosessorer, slik at det, i alle fall i teorien, er tilstrekkelig med en fastvareoppdatering for å bruke de nye brikkene i eksisterende servere.

Under presentasjon ble det demonstrert at en tidlig versjon av de kommende Epyc-prosessorene i visse tester leverer mer ytelse enn et system med to Intels Xeon Platinum 8180-prosessorer.

Det er selvfølgelig all grunn til å ta slike demonstrasjoner med en klype salt, da de selvfølgelig er gjort for å sette eget produkt i best mulig lys. Først når det kommer uavhengige tester, vil det være mulig å se om prosessorene holder det AMD nå lover.

Ryzen

AMD-sjef Lisa Su viste fram en tidlig utgave av selskapets tredje generasjons Ryzen-prosessorer under CES 2019. Den lille brikken i prosessoren inneholder blant annet prosessorkjernene, mens den størst brikken inneholder I/O-systemene som forbinder kjernene med resten av pc-en. Foto: AMD

Minst like spennende er nok det blir tredje generasjon av Ryzen, altså AMDs mest avanserte prosessorer for pc-er. Under presentasjonen i Las Vegas viste AMD-sjef Lisa Su fram en åttekjernet utgave av denne framtidige prosessoren.

Det var ikke all verdens som ble fortalt om denne, bortsett fra at den trolig vil bli den første pc-prosessoren med støtte for fjerde generasjons PCI Express, når den kommer til sommeren.

Ifølge Lisa Su vil slik støtte ha mye for seg for pc-brukere som planlegger å ta i bruk de nye grafikkortene som også skal lanseres senere i år.

Radeon VII

Dette inkluderer kort basert på AMDs egen AMD Radeon VII-grafikkprosessor (GPU), som også skal være produsert med 7 nanometers prosessteknologi.

Toppmodellene vil ha 60 regneenheter med 3840 strømmeprosessorer, klokket til opptil 1,8 gigahertz. De skal kunne utstyres med opptil 16 gigabyte HBM2-minne (andre generasjons High-Bandwidth Memory), noe som ifølge AMD er dobbelt så mye som dagens. Minnebåndbredden skal være 2,1 ganger høyere, 1 terabyte per sekund over et minnegrensesnitt på 4096 bit.

Dette skal gi opptil 29 prosent bedre, gjennomsnittlig spillytelse enn med dagens Radeon RX Vega 64-kort, og opptil 36 prosent bedre ytelse i gjennomsnitt ved bruk av applikasjoner for innholdsproduksjon.

AMD lover dog ikke at spilling med høy ytelse ved oppløsninger høyere enn 4K, selv om skjermkortene også skal støtte 8K-skjermer.

De første Radeon VII-baserte grafikkortene skal komme på markedet den 7. februar i år. Veiledende pris for den første utgaven er 699 dollar.

Stikk fra konkurrenten

Nvidia-sjef Jensen Huang har ikke latt anledningen gå fra seg til å snakke ned AMDs lansering, som han omtaler som lite imponerende. Spesielt trekker han fram mangelen på sanntid raytracing og DLSS (Deep Learning Super Sampling), funksjonalitet som Nvidias RTX 20-grafikkprosessorer støtter. Begge deler skal bidra til bedre bildekvalitet og effekter.

Hele CES-presentasjonen til AMD kan sees her.