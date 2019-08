AMD med verdens første 7 nm serverprosessor. Nå vil Google ta den i bruk i sine datasentre

AMD har lansert 2. generasjon prosessorer i Epyc-familien, og det som er verdens første serverprosessor laget med en 7 nanometer produksjonsprosess. Lanseringen kom dagen etter at Intel lanserte sin 56-kjerners Xeon Scalable «Cooper Lake»-prosessor.

Den nye AMD Epyc-serien heter Epyc 7002, og er også kjent som «Epyc Rome». Serien består av en rekke ulike prosessorer i ulike prisklasser. Flaggskipet – Epyc 7742 – kommer med opptil 64 Zen 2-kjerner og 128 tråder. Klokkefrekvensen er på 2,25 GHz, med «boost»-frekvens på opptil 3,4 GHz.

Lanseringen av en serverprosessor på 7 nanometer er en virkelig triumf for AMD i «krigen» mot Intel – som ikke ventes å være klare med 7 nanometer-brikker før i 2021. Xeon Scalable-prosessorene Intel lanserte på tirsdag er produsert med Intels gamle 14 nanometersprosess, men en ny serverprosessor på 10 nanometer ventes neste år.

Strømforbruket er på 225 watt (TDP). Dette høres kanskje mye ut, men strømforbruket til Intels Xeon Scalable-toppmodell (Platinum 9282) med 56 kjerner er til sammenligning på hele 400 watt TDP.

Prisen er oppgitt til 6950 dollar – så noen billig fornøyelse er ikke dette.

Google og Twitter tar i bruk de nye prosessorene

Ifølge AMD skal de nye 2. generasjon Epyc-prosessorene klare opptil 23 prosent flere instruksjoner per klokkesyklus sammenlignet med forrige generasjon. De benytter en ny generasjon AMD Infinity-arkitektur som blant annet har støtte for PCI Express 4.

AMD skriver i pressemeldingen at både Google og Twitter nå tar i bruk Epyc Rome i sine datasentre. De nye prosessorene er allerede tatt i bruk i datasenteret som utgjør Googles interne infrastruktur, og mot slutten av året skal også kunder av Google Cloud Compute Engine kunne ta det i bruk.

Også Twitter har annonsert at de tar i bruk de nye prosessorene i sine datasentre senere i år. Dette skal visstnok redusere TCO – totale eiekostnader – for selskapet med så mye som 25 prosent. Årsaken er at de med de nye 7 nanometer-prosessorene kan presse inn flere CPU-kjerner på mindre plass, med lavere energiforbruk.

Imponerer i ytelsestester

Flere nettsteder har testet den nye prosessoren, og ytelsestallene er imponerende. Anandtech skriver i sin test av 7742-toppmodellen at «AMD tilbyr et produkt som dytter ut Intel når det gjelder ytelse, og stjeler showet når det gjelder ytelse per dollar». De har ikke fått testet Intels nye toppmodell, men Anandtech mener likevel at innenfor high-end x86-prosessorer for sokkelmontering så gir AMD deg 50 til 100 prosent høyere ytelse til en 40 prosent lavere pris.

Nettstedet hexus.net har heller ikke testet Xeon 9200, men i sin test av AMD Epyc 7742 mot Intel Xeon Platinum 8280 slår de fast at Epyc 7742 setter nye rekorder i standardiserte server-benchmarker, og etterlater den dyrere Xeon Platinum 8280-prosessoren som en liten prikk i bakspeilet.