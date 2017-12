AMD og Qualcomm samarbeider om pc-er med gigabit LTE

Intel har vært nærmest enerådende i de tynneste og letteste bærbare pc-ene, men i slutten av oktober lanserte konkurrenten AMD mobilversjoner av sine Ryzen-prosessorer.

En annen konkurrent i markedet for mobile enheter er Qualcomm, som er nærmest enerådende i mobiltelefoner, men som også har ambisjoner i pc-markedet. I mai lanserte Qualcomm et samarbeid hvor HP, Asus og Lenovo skulle bygge pc-er basert på Qualcomms Snapdragon 835-systembrikker – og de første av disse er nå på vei ut i markedet (mer om det senere i denne artikkelen).

Samarbeid på tvers, også mellom konkurrenter, er ikke uvanlig i denne bransjen – og i forbindelse med den årlige Snapdragon Technology Summit i Sunnyvale i California har Qualcomm nå annonsert et helt nytt partnerskap med konkurrenten AMD.

Samarbeidet går ut på at Qualcomm skal levere LTE-brikker til AMDs Ryzen Mobile-plattform. Det er snakk om et Snapdragon X16 LTE-modem som støtter LTE Cat 16 – som betyr overføringshastigheter på opptil 1 Gbit/s over mobilnettet (forutsatt at mobilnettet støtter det). X16 og AMD Ryzen Mobile vil bli en del av et referansedesign som pc-produsenter kan benytte.

– OEM-er over hele verden vil nå kunne kombinere de nylig annonserte AMD Ryzen-mobilprosessorene med Qualcomms ledende trådløse løsninger via deres Snapdragon LTE-modemer, for å oppnå et nytt nivå av ytelse, tilkobling og muligheter for ultratynne bærbare pc-er, skriver Kevin Lensing i AMD i en pressemelding.

Første Snapdragon 835-pc-er annonsert

Samarbeidet er en del av Qualcomms fokus på pc-er som alltid er tilkoblet nett, uavhengig av wifi.

Under Snapdragon Technology Summit-konferansen annonserte også Asus og HP de første «always connected»-pc-ene som er basert på Snapdragon 835-brikkene og beregnet på Windows for Snapdragon: Asus NovaGo og HP Envy x2. Men maskiner som kombinerer AMD Ryzen Mobile og Qualcomms X16-modem ligger ennå litt frem i tid.

Selskapet lettet også på sløret og snakket litt om den nye Snapdragon 845-brikken, som er etterfølgeren til Snapdragon 835 – brikken som brukes i mange av dagens mobil-toppmodeller. Spesifikasjoner for denne kommer imidlertid ikke før senere i dag eller i morgen.

På konferansen annonserte for øvrig Qualcomm at du snart kan kjøre vanlige Windows-programmer kompilert for x86 på ARM-baserte pc-er, gjennom lanseringen av Microsoft WIndows 10 for ARM.