Du kan kjøre vanlige Windows-programmer på nye Windows 10 for ARM

Etter Microsofts mislykkede forsøk med Windows RT og nettbrettet Surface RT, var det ikke gitt at selskapet ville forsøke seg på en Windows-utgave for ARM-baserte datamaskiner igjen. Men i går ble Windows 10 for ARM lansert.

Den store og kanskje avgjørende forskjellen mellom Windows 10 for ARM og Windows RT, er at man med det nye operativsystemet kan kjøre tradisjonelle Windows-programmer, ikke bare Windows-apper.

Snapdragon

Lanseringen skjedde under Qualcomm Snapdragon Tech Summit i går. Det er, i alle fall i første omgang, ARM-baserte prosessorer fra Qualcomm som Windows 10 for ARM vil støtte. Dette inkluderer systembrikken Snapdragon 835, som den aller første ARM-baserte Windows-pc-en er utstyrt med.

Det er Asus som leverer maskinen, som heter NovaGo 2-in-1. Den skal kunne brukes aktivt i opptil 22 timer før den behøver å lades, samtidig som at pc-en alltid er tilkoblet via for eksempel X16 LTE, som skal gi gigabit/s-hastigheter via mobilnettet.

Også Lenovo og HP skal komme slike modeller til våren.

Asus NovaGo er utstyrt med Qualcomm Snapdragon 835 og gigabit LTE-støtte. Bilde: Microsoft

Microsofts Windows-direktør, Terry Myerson, skriver i dette blogginnlegget at han under testing av slike pc-er har opplevd at han bare må lade batteriet til maskinen én gang i uka. Men det tyder ikke på veldig intens bruk.

Microsoft har foreløpig ikke skrevet så mye om hvordan det er mulig for Windows 10 for ARM å kjøre tradisjonelle Windows-programmer, som jo i stor grad er lagd for å kjøres på pc-er med x86-prosessorer.

Delvis kompilert, delvis emulert

Men til Techcrunch forteller Microsofts Erin Chapple noen detaljer. Selve operativsystemet, inkludert alle bibliotekfilene (DLL-ene) har blitt kompilert om til å kjøres på ARM. Alt som kjøres på toppen av dette, må derimot emuleres, det vil si at x86-koden oversettes til ARM-kode i sanntid.

HP Envy x2 kommer til våren. Den skal ha støtte for LTE, leveres med avtakbart tastatur og batteritid på opptil 20 timer. Bilde: Microsoft

Ytelsen til de fleste Windows-programmer skal i liten grad være hemmet av dette, siden de fleste Windows-programmer sender kall til operativsystemet programmeringsgrensesnitt direkte, og bibliotekene som tilbyr disse har som nevnt blitt kompilert på nytt og er dermed optimalisert for kjøring på ARM-baserte prosessorer.

Men med CPU-intensive programmer vil man nok likevel merke at ting går tregere. Men etter hvert vil trolig disse kunne tilbys i utgaver som er kompilert for ARM. Myerson opplyser i blogginnlegget at Microsoft allerede har vist fram en ARM-optimalisert utgave av Office.

Windows 10 for ARM skal for øvrig også ha god støtte for moderne tilleggsutstyr som kobles til pc-en.

Til Techcrunch forteller Rene Haas, leder for ARMs åndsverksgruppe, at bruken av ARM-baserte systembrikker også kan åpne for nye formfaktorer, da disse brikkene ikke har behov for noen vifte og dermed kan plasseres hvor som helst i enheten.

Foreløpig har ikke Microsoft kunngjort noen planer om å tilby egne, ARM-baserte Surface-enheter.

