AMD svarer på Intels Core i9 med 16-kjerners Ryzen-prosessor

Rivaliseringen mellom brikkegiganten Intel og den noe mindre konkurrenten AMD har blusset opp igjen etter flere års ledelse av Intel. Dagen etter lanseringen av Intels Core i9-prosessor svarte AMD med å lansere en ny Ryzen-toppmodell.

Den nye Ryzen-prosessoren med kodenavnet «Threadripper» (AMD har alltid vært best på å ha de mest «heavy metal»-aktige kodenavnene) får det mer offisielle navnet Ryzen 9. Navnet ser dermed ut til å være et direkte motsvar til Core i9, som Intel lanserte i forbindelse med Computex-messen denne uken.

Ryzen 9-serien vil omfatte en toppmodell med 16 fysiske kjerner og 32 tråder. Det er tett opptil de 18 kjerner som Intel har annonsert at Core i9 vil komme med senere i år.

Opptil 64 PCI Express-baner

AMD har ikke gått ut med klokkefrekvenser og utdypende spesifikasjoner på Ryzen 9, men ifølge The Inquirer vil Ryzen 9 støtte 64 PCIe 3.0-baner (PCI Express), mot opptil 44 for Core i9.

Dermed er det lagt opp til at en del av slaget mellom de to prosessorseriene vil foregå på I/O-nivå. AMDs Ryzen 9 vil også støtte opptil to terabyte DDR4-minne. Så store minnemengder støttes i både Linux og Windows.

Både Intel og AMD har oppgradert sine brikkesett i forbindelse med de nye prosessorseriene, og hos AMD heter det nye brikkesettet X399. Forskjellen er dual og quad-kanaler til systemminnet, hvor AMD akkurat nå har fordelen.

Amerikanske PC World har bemerket at den nye Ryzen 9 er en temmelig stor prosessor, som får en ny sokkel kalt TR4.

AMD har ennå ikke spesifisert konkrete priser eller tilgjengelighet for Ryzen 9, utover at de første utgavene vil komme i løpet av sommeren.

Artikkelen er levert av Version2.dk