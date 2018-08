AMDs plan for å forsyne seg mer av CPU-markedet inkluderer en snarlig overgang til en 7 nanometers prosess for produksjonen av selskapets nyeste prosessorer. Dette kan skje allerede i år, mens Intel ser ut til å være langt unna selv en overgang til 10 nanometers prosessteknologi.

Men denne uken kunngjorde GlobalFoundries, halvlederprodusenten som produserer AMDs nåværende Ryzen- og Radeon-brikker, at det vil utsette selskapets 7 nanometers FinFET-program på ubestemt tid og i stedet jobbe for å gjøre selskapets 14 og 12 nanometer FinFET-teknologier relevante for nye kunder.

I en pressemelding sier selskapets toppsjef, Tom Caulfield, at kundene forsøker å hente ut mer verdi av hver teknologigenerasjon enn tidligere, og at dette har ført til at færre av aktørene uten egne fabrikker, velger å designe produkter nær de ytre grensene av Moores lov.

Fra to til én

Dette kunne ha satt en alvorlig stopper for AMDs planer, for det er ikke bare å flytte en slik produksjonsprosess fra én leverandør til en annen. Heldigvis for AMD, hadde selskapet ifølge Marketwatch lenge valgt å satse på to hester og hadde planlagt produksjon hos både GlobalFoundries og TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Planene skal også ha være at de første 7 nm-produktene til AMD uansett skulle produseres hos TSMC, så det er ikke sikkert at nyheten fra GlobalFoundries vil føre til noen umiddelbare forsinkelser.

Konsekvenser

For AMD innebærer nyheten både fordeler og ulemper. Selv om både GlobalFoundries og TMSC skulle tilby 7 nanometers produksjonsprosesser, var ikke prosessene like. I produksjonsprosesser som er så tett opptil det som er teknisk mulig, må prosessorene designes spesielt for den enkelte prosess.

Med bare én gjenværende leverandør, slipper AMD nå å gjøre dette. I stedet kan selskapet fokusere på å foredle én type design i stedet for to.

Veikartet for prosessteknologiene til AMDs CPU-produkter i perioden 2017 til 2020. Illustrasjon: AMD

Samtidig betyr det å bare ha én leverandør blant annet lavere potensiell produksjonskapasitet og generelt mer avhengighet av denne ene leverandøren. I tillegg kan ikke AMD lenger velge den av de to prosessteknologiene som egner seg best til å produsere hvert enkelt av selskapets mest avanserte produkter.

Til Marketwatch sier AMDs toppsjef, Lisa Su, at selskapet fortsatt vil bruke GlobalFoundries til å produsere prosessorprodukter med 14 eller 12 nanometers prosessteknologi.

