Noe av det som har bidratt mest til datamaskinrevolusjonen er den stadige krympingen av kretskomponenter som transistorer. Ikke minst Intel har vært flinke til å ta i bruk en ny og mer kompakt prosessteknologi med jevne mellomrom, ofte to år.

Dette har bidratt til at selskapet ofte har kunnet levere prosessorer og andre mikrobrikker med enda bedre egenskaper.

De fleste av dagens Intel-prosessorer er basert på 14 nanometers prosessteknologi, en teknologi Intel har brukt i kommersielt tilgjengelige produkter siden 2014.

Kraftig forsinket

Normalt skulle dette tilsi at neste generasjons prosessteknologi fra Intel, 10 nanometer, skulle komme i 2016. Men allerede året før ble det klart at dette ikke ville skje. I stedet ble den nye prosessteknologien utsatt til høsten 2017.

Som mange sikkert har registrert, skjedde heller ikke dette. I april i år måtte Intel fortelle at volumproduksjon med 10 nanometers prosessteknologi var skjøvet fram til 2019.

I forrige uke, i forbindelse med at Intel la fram relativt gode regnskapstall for årets andre kvartal, måtte selskapet enda en gang krype til korset og fortelle om ytterligere forsinkelser.

Mot slutten av 2019

Ifølge The Register sa selskapets teknologidirektør, Venkata Renduchintala, at volumproduksjon med 10 nanometers prosessteknologi ikke vil komme i gang før i andre halvdel av 2019, og da kun for prosessorer beregnet for pc-er. Tilsvarende serverprosessorer vil først komme noe senere.

Forsinkelsene gir konkurrenten AMD tid og mulighet til å ta innersvingen på Intel, i alle fall teknologimessig. Mange husker sikkert at AMD også har gjort dette tidligere, da selskapet i 2003 kom med serverprosessoren Opteron, som var den første prosessoren for å kjøre både 32- og 64-bits x86-programvare med full ytelse. Intel kom med dette først året etter.

AMD var også først med flerkjernede x86-prosessorer for servere da selskapet lanserte en Opteron-serie med to kjerner i april 2005. Først i oktober samme år kom Intel med et svar, en tokjernet Xeon-prosessor.

Dette gjorde AMDs prosessorer til reelle alternativer til Intel beste brikker, også i servere, og mye så lenge lovende ut for selskapet.

Bråstopp

Men så en dag stoppet det hele opp. Dette var i 2007. AMD fikk problemer med å lage en ekte firekjernet Opteron-prosessor hvor alle kjernene skulle være i samme silisiumbrikke. Intel valgte i stedet å utstyre selskapets første, firekjernede Xeon-prosessorer med to separate silisiumbrikker, hver med to kjerner, noe som var enklere å få til, men kanskje ikke like effektivt.

Tiden og pengene AMD brukte på å løse disse tekniske problemene, bidro til at selskapet havnet nede i en økonomisk og teknologisk bølgedal som selskapet først i de siste årene har greid å komme seg ut av.

Ikke helt sammenlignbart

Situasjonen til Intel kan likevel ikke sammenlignes med det som skjedde i AMD, til tross for at Intels teknologiproblemer har vart lenger. Intel har god økonomi til tross for problemene.

Men problemene til Intel gir AMD en mulighet til jobbe seg lenger inn på konkurrentens banehalvdel, ikke minst i markedet for serverprosessorer.

Ifølge Wall Street Journal (bak betalingsmur) skal etterspørselen etter AMDs Epyc-produkter, en serie serverprosessorer som selskapet lanserte i fjor, ha vokst med mer enn 50 prosent i forrige kvartal.

Men minst like viktig er det at AMD er i rute med å ta i bruk en ny prosessteknologi allerede i år, nemlig 7 nanometer FinFET-teknologien til Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ifølge The Register sa AMD-sjef Lisa Su tidligere i år at de første produktene basert på 7 nanometer-teknologien vil bli levert i større volum i år, kanskje så mye som ett år før Intel er i stand til å levere produktene basert på 10 nanometers prosessteknologi.

Les også: AMD med det skarpeste angrepet på Intel Xeon på et tiår