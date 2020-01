AMDs nye 7 nanometer-brikker gir 8 CPU-kjerner i ultraportable PC-er

På en pressekonferanse på CES i Las Vegas i natt, norsk tid, lanserte AMD sin neste generasjon Ryzen 4000-prosessorer for bærbare PC-er. Prosessorene er basert på selskapets Zen 2-kjernearkitektur.

Dette er første gang AMD tar i bruk sin nye 7 nanometer produksjonsprosess i prosessorer for bærbare PC-er, og det er også de første bærbarprosessorene med 8 CPU-kjerner. Intels 10. generasjon Core i7-prosessorer for bærbare PC-er har maks 6 CPU-kjerner.

Det er to ulike varianter av Ryzen 4000 Mobile-prosessorene – en U-serie og en H-serie. Mens sistnevnte har et TDP på 45 watt, har U-serien en TDP på bare 15 watt – det samme som Intels toppmodeller for bærbare PC-er. Det forholdsvis lave strømforbruket gjør prosessorene egnet for bruk i tynne og lette bærbare PC-er (ultraportable). H-serien er beregnet på kraftige bærbare beregnet på for eksempel spillbruk.

Toppmodellen i U-serien, AMD Ryzen 4800U, kommer med 8 kjerner og 16 tråder og en klokkefrekvens på opptil 1,8 GHz (4,2 GHz «boost»-frekvens). Toppmodellen i H-serien har like mange tråder og kjerner, men opererer med en høyere basis-klokkefrekvens på 2,9 GHz og boost-frekvens på 4,2 GHz.

De nye prosessorene støtter internminne av typen LPDDR4X – som er en mindre strømkrevende minnetype enn vanlig DDR4-RAM. Dette er en minnetype som såvidt vi vet ikke har vært støttet av AMD tidligere, noe vi påpekte da vi testet Microsofts AMD-baserte Surface Laptop 3 tidligere i år.

Prisen på de nye prosessorene er foreløpig ukjent, men de skal dukke opp i de første bærbare PC-ene i løpet av første kvartal.

Modell Kjerner/

Tråder cTDP 6

(watt) Klokkefrekvens (boost/base) GPU-kjerner L2 / L3 cache (MB) Ryzen 7 4800H 8C/16T 45W Opptil 4.2 / 2.9 GHz 7 12 Ryzen 5 4600H 6C/12T 45W Opptil 4.0 / 3.0 GHz 6 11 Ryzen 7 4800U 8C/16T 15W Opptil 4.2 / 1.8 GHz 8 12 Ryzen 7 4700U 8C/8T 15W Opptil 4.1 / 2.0 GHz 7 12 Ryzen 5 4600U 6C/12T 15W Opptil 4.0 / 2.1 GHz 6 11 Ryzen 5 4500U 6C/6T 15W Opptil 4.0 / 2.3 GHz 6 11 Ryzen 3 4300U 4C/4T 15W Opptil 3.7 / 2.7 GHz 5 6

Verdens første 64-kjerners desktopprosessor

AMD Ryzen Threadripper 3990x har 64 kjerner. Foto: AMD

AMD lanserte også en prosessor beregnet på stasjonære PC-er, og den første med 64 CPU-kjerner. Prosessoren har fått navnet Ryzen Threadripper 3990X, og skal ifølge AMD ha opptil 51 prosent høyere ytelse enn Ryzen Threadripper 3970X ved bruk innenfor 3D-raytracing i Maxon Cinema4D.

Threadripper 3990X har 128 tråder, en TDP på 280 watt, basisklokkefrekvens på 2,9 GHz og boost-frekvens på opptil 4,3 GHz. Prisen på denne er oppgitt til 3.990 dollar, så dette er for de med dype lommebøker.

Nye Radeon-grafikkort

Til slutt nevner vi at AMD også lanserte nye grafikkort – AMD Radeon RX 5600. Disse havner midt i mellom de tidligere lanserte RX 5500- og RX 5700-kortene, både ytelses- og prismessig

De nye grafikkortene består av flere ulike modeller, hvorav toppmodellen for stasjonære PC-er – RX 5600 XT har 36 «compute units» og 2304 «stream processors» og en ytelse på opptil 7,19 TFLOPS. Målgruppen er de som ønsker god ytelse på spill i 1080p, til en fornuftig pris.

Det finnes også en variant for bærbare PCer, RX 5600M, i tillegg til at AMD også lanserte RX 5700M (mobilversjon av RX 5700).

